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الثلاثاء، 30 أبريل 2019 07:55 م
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"التعليم" تدعو طلاب أولى ثانوى للتأكد من ‏جاهزية التابلت قبل أداء امتحان مايو

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 07:10 م
"التعليم" تدعو طلاب أولى ثانوى للتأكد من ‏جاهزية التابلت قبل أداء امتحان مايو الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام
كتب محمود طه حسين
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عقد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، عدة اجتماعات مع مديرى عموم تنمية المواد الدراسية وموجهى عموم المواد الدراسية على مستوى جميع المديريات التعليمية، وذلك استكمالًا للجهود التى تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بكافة أجهزتها ‏وقطاعاتها؛ للإعداد لعقد امتحان نهاية العام الدراسى 2018/2019 للصف الأول الثانوى، ‏والمقرر أن يبدأ خلال الفترة من 19 مايو ويستمر حتى يوم 30 مايو، وفقًا للجدول ‏المعتمد من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
 
وطالب حجازى مديرى المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية بضرورة ‏التنسيق والتواصل مع الجهات المعنية  لضمان حسن سير وانتظام الامتحانات.‏
 
ووجه حجازى بدعوة الطلاب بصفة رسمية للتأكد من ‏جاهزية جهاز التابلت الخاص بكل طالب قبل أداء الطلاب للاختبار حرصاً على مصلحة ‏الطلاب لتجنب أية معوقات تكنولوجية تحول دون أداء الطلاب الاختبار.
 
وأكد حجازى، ضرورة مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية خلال وضع الاختبارات وفق نظام التقييم الجديد الذى يقيس نواتج التعليم وليس الحفظ، فى المواد المتضمنة ‏بالجدول المعتمد من الوزارة، لطلاب ( المنازل- السجون – المجندون – المرض بالمستشفيات).
 
وأشار الدكتور رضا حجازى إلى أن طلاب المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد القومية سوف يتم امتحانهم ‏إلكترونياً، على أن يتم امتحان طلاب المدارس الحكومية خلال الفترة الصباحية والتى تبدأ ‏من الساعة التاسعة صباحاً بينما يتم امتحان طلاب المدارس غير الحكومية (الخاصة- ‏المعاهد القومية) خلال الفترة المسائية والتى تبدأ من الساعة الواحدة ظهراً.
 

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