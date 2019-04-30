التعليم تختتم التصفية النهائية لمسابقة الأخصائى المثالى على مستوى الجمهورية

كتب محمود طه حسين

اختتم الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية التصفية النهائية على مستوى الجمهورية لمسابقة الأخصائى المثالى فى الاتحادات الطلابية للمراحل الثلاثة من خلال الموضوع المحورى (الاتحادات الطلابية وبناء الإنسان المصري) والتي أقيمت فى الفترة من (17ـ 19/4/2019) تحت رعاية الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

من جانبه، قال أحمد موسى رمضان، الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية: إن هذه المسابقة تهدف إلى رفع الكفايات المهنية للأخصائى الاجتماعى مسئول الاتحادات الطلابية، وتفعيل دور الإخصائى مسئول الاتحادات الطلابية فى ترسيخ القيم الروحية والأخلاقية فى نفوس الطلاب، وإبراز دوره فى رعاية ونمو القيادات الطلابية من أجل تحقيق التربية الديموقراطية، والتعرف علي دوره في تفعيل أنشطة الاتحادات الطلابية لتحقيق جوانب النمو المعرفى والمهارى والوجدانى لدى القيادات الطلابية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب المتميزة بين الأخصائيين الاجتماعيين على مستوى المحافظات بما يسهم فى رفع الكفايات النظرية والعملية وتحقيق التنمية المهنية المستدامة فى عصر يتسم بالتغيير المتلاحق وسهولة المعلومات وسرعة الاتصالات.

وأشار موسى إلى أن هناك عدة معايير لتحكيم المسابقة من خلال إجراء المتسابق دراسة علمية ميدانية قابلة للتطبيق بما يتناسب وطبيعة المرحلة الدراسية التي يعمل بها الأخصائى الاجتماعى مسئول الاتحاد من خلال اختيار إحدى المشكلات السلوكية التى تواجه الطلاب فى المرحلة الدراسية التى يعمل بها وتحديد دور الاتحادات الطلابية في مواجهتها، أو اختيار إحدى القضايا المجتمعية التى يمر بها المجتمع ودور الاتحادات الطلابية فى تنمية وعى الطلاب فى المراحل الدراسية المختلفة بتلك القضايا ودورهم فى التعامل معها، وتتضمن الدراسة العناصر التالية (المقدمة، ومشكلة الدراسة، والأهداف، والأهمية، والمفاهيم، والتساؤلات أو الفروض، والإجراءات المنهجية، والعينة، والنتائج، والتوصيات، وأوجه الاستفادة ودورها في التصدي للمشكلات الميدانية).

وأشار موسي إلى أنه تم تحكيم المسابقة من خلال لجان تحكيم من قيادات الوزارة وأساتذة الجامعات وأن نتيجة تحكيم المسابقة للمرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية أسفرت عن فوز كلٍ من محمد عيد وهيب من محافظة دمياط بالمركز الأول، وغادة محمود محمد نعمت الله من محافظة الإسماعيلية بالمركز الثاني، وعمر فتحي خليفة محمد من محافظة قنا بالمركز الثالث، وسيد محمد مرسى من محافظة أسيوط بالمركز الرابع، وسوزان محمد محمود حامد من محافظة الغربية بالمركز الخامس.

وفى المرحلة الإعدادية فاز كلٍ من راوية عبد المجيد محمد على من محافظة الإسكندرية بالمركز الأول، وإيمان أبو الفتوح عبد المقصود من محافظة القليوبية بالمركز الثانى، وهبة سعيد على حسين من محافظة السويس بالمركز الثالث، وهالة إسماعيل الصغير علي من محافظة البحر الأحمر بالمركز الرابع، وشيماء رمضان على من محافظة الفيوم بالمركز الخامس.

وفى المرحلة الثانوية فاز كلٍ من وليد محمد عبد الحميد من محافظة الإسكندرية بالمركز الأول، وداليا يوسف على الزواوى من محافظة كفر الشيخ بالمركز الثانى، وأمل لطفى مغازى من محافظة البحيرة بالمركز الثالث، وهناء موريس أسعد مسعد من محافظة بني سويف بالمركز الرابع، وشريف رمضان محمد البقلي من محافظة الغربية بالمركز الخامس.