البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات الأجانب

كتب ــ هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.65%، ليصل إلى مستوى 14866 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 2293 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 18469 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 649 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 1660 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 468 نقطة.