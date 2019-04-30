video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 30 أبريل 2019 01:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الإمارات وأمريكا تبحثان عددا من القضايا الإقليمية والدولية

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 12:00 ص
الإمارات وأمريكا تبحثان عددا من القضايا الإقليمية والدولية وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
أ ش أ
إضافة تعليق

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في أبوظبي أمس،الاثنين، مع رئيس مجلس سياسة الشرق الأوسط الأمريكي السفير ريتشارد شميرر، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها اليمن وسوريا، إضافة إلى مناقشة دور المجلس وبرامج عمله.

 

وأشاد بن زايد - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، بدور مجلس سياسة الشرق الأوسط في تنظيم المؤتمرات وإعداد البحوث المتخصصة والدراسات لمختلف القضايا التي تهم الشرق الأوسط.

 

ومن جانبه، أشاد السفير الأمريكي شميرر بدور الإمارات في دعم جهود المجتمع الدولي لتعزيز السلم والأمن الدوليين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شباب أهلي دبي بطلاً لكأس الإمارات للمرة التاسعة فى تاريخه.. فيديو

الشيخ محمد بن راشد: محور عمل الحكومة بالإمارات تحقيق السعادة وجودة الحياة

شباب أهلى دبى يبحث عن رقم قياسى ضد الظفرة فى نهائى كأس رئيس الإمارات

الإمارات تودع 250 مليون دولار فى البنك المركزى السودانى

الامارات

امريكا

وزير الخارجية الاماراتى

الشرق الاوسط




لا تفوتك
6 فتيات يعترفن بضلوعهن فى مقتل الطالبة مريم مصطفى ببريطانيا

6 فتيات يعترفن بضلوعهن فى مقتل الطالبة مريم مصطفى ببريطانيا

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية حتى الأحد المقبل

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية حتى الأحد المقبل

سوبر كورة.. الأهلى يهدد لاعبيه بالعقوبات حال تعرضهم للتسمم

سوبر كورة.. الأهلى يهدد لاعبيه بالعقوبات حال تعرضهم للتسمم

برشلونة ضد ليفربول.. فالفيردي يستعين بـ24 مباراة لإيقاف محمد صلاح

برشلونة ضد ليفربول.. فالفيردي يستعين بـ24 مباراة لإيقاف محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة