video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 30 أبريل 2019 03:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الإمارات تحتل المركز الأول فى السندات الرقمية

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 02:53 م
الإمارات تحتل المركز الأول فى السندات الرقمية الشيخ محمد بن راشد
إيمان حنا
إضافة تعليق

احتلت دولة الإمارات المركز الأول دوليا في مبيعات السندات الرقمية لعام 2019، وفقاً للبيانات التي أصدرتها أخيراً شركة «كوين سكيديوال» البريطانية، والتي تعد أكبر بوابة معلوماتية معنية بشؤون العملات الافتراضية وتقنية «البلوك تشين»، وفقا لـ"البيان" الإماراتية.

وأفادت بيانات الشركة أن الإمارات جاءت بالمركز الأول في مبيعات السندات الرقمية لهذا العام بعد أن جمعت مبلغاً هائلاً من حصيلة بيع هذه السندات تجاوزت قيمته 210 ملايين دولار، وهو ما يتجاوز نسبة الربع إلى كل الأموال الناتجة عن بيع السندات الرقمية على مستوى العالم، منذ مطلع العام وحتى مطلع أبريل الجارى.

وأوضحت أن قفزة الإمارات إلى الصدارة تُعزَى بالأساس إلى صفقتين كبيرتين أجرتهما هذا العام: أولاهما صفقة بيع سندات رقمية بقيمة 142 مليون دولار إلى شركة «جي سي بي آي بي» المعنية بتطوير منتجات مصرفية وتأمينية وتوفيرها لحائزي العملات المشفرة، بينما كانت الصفقة الثانية هي بيع سندات رقمية بقيمة 67 مليون دولار لشركة «بولتون كوين» التي تستثمر العملات المشفرة في أنشطة التعدين والعقارات.

وذكرت أن الإمارات كانت في طليعة الدول التي تبنت العملات الافتراضية على مستوى العالم، بجانب المملكة العربية السعودية، وأضافت أن الإمارات تقوم حالياً بتجريب هذه العملات في بنوكها.

وأضافت أن هذه الحصيلة الوفيرة جعلت الإمارات عاصمة العملات الرقمية حول العالم، وأتاحت لها، ولأول مرة، انتزاع صدارة القائمة من الولايات المتحدة الأمريكية هذا العام، والتي تراجعت إلى المركز السابع، بعد أن احتلت صدارة القائمة على مدى عدة سنوات متتالية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. تعرف على أول مستشفى فى العالم لعلاج الصقور داخل الإمارات

محمد بن راشد للشباب: ستظل الإمارات بلدكم والوطن العربى سينهض بكم

الإمارات وأمريكا تبحثان عددا من القضايا الإقليمية والدولية

الامارات

محمد بن راشد

السندات الرقمية

البيان




لا تفوتك
#عيد_العمال.. مغردون يحتفلون بالأيدى الشقيانة على السوشيال ميديا

#عيد_العمال.. مغردون يحتفلون بالأيدى الشقيانة على السوشيال ميديا

الصحة: إحلال وتجديد ماكينات الغسيل الكلوى بــ400 مستشفى بالجمهورية

الصحة: إحلال وتجديد ماكينات الغسيل الكلوى بــ400 مستشفى بالجمهورية

كيف تحول الزمالك إلى قلعة رياضية فى السنوات الست الأخيرة؟ .. إعادة بناء النادى على مساحة 50 فدانا .. استثمار بالملايين فى بيع اللاعبين للدوريات العربية .. وفائض مالي يتجاوز 200 مليون جنيه بالميزانية الأخيرة

كيف تحول الزمالك إلى قلعة رياضية فى السنوات الست الأخيرة؟ .. إعادة بناء النادى على مساحة 50 فدانا .. استثمار بالملايين فى بيع اللاعبين للدوريات العربية .. وفائض مالي يتجاوز 200 مليون جنيه بالميزانية الأخيرة

الانتهاء من 50% تقريبا من مرحلة الخوازيق فى مثلث ماسبيرو.. إنشاء 4 أبراج متصلة بطول 4 طوابق بارتفاعات تصل لـ26 دورا تضم جراجات ومولات.. العمل متواصل ليل نهار والشركات تنتهى من إنشاء محطات الخرسانة.. صور

الانتهاء من 50% تقريبا من مرحلة الخوازيق فى مثلث ماسبيرو.. إنشاء 4 أبراج متصلة بطول 4 طوابق بارتفاعات تصل لـ26 دورا تضم جراجات ومولات.. العمل متواصل ليل نهار والشركات تنتهى من إنشاء محطات الخرسانة.. صور

توتنهام ضد أياكس في مواجهة متكافئة بدوري أبطال أوروبا

توتنهام ضد أياكس في مواجهة متكافئة بدوري أبطال أوروبا

لو إجازتك بعد شم النسيم هتطول شوية.. 5 نصائح للاستمتاع بها

لو إجازتك بعد شم النسيم هتطول شوية.. 5 نصائح للاستمتاع بها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة