الإسكان تعلن تجميل أكشاك الكهرباء بمدينة 6 أكتوبر وتحويلها للوحات فنية..صور

كتب أحمد حسن

أكد الدكتور باسم فاضل، رئيس الادارة المركزية لتجميل المدن، بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه يتم حالياً تنفيذ أعمال تجميل أكشاك الكهرباء بمدينة 6 أكتوبر، وتحويلها للوحات فنية، بتصميمات جديدة من حيث الشكل والتكوين والألوان، وذلك فى إطار الحرص على ظهور المدينة بشكل جمالى يواكب ما يتم تحقيقه من إنجازات وتطوير وتعمير فى مختلف المجالات، مؤكداً أن أعمال تجميل أكشاك الكهرباء لفتت انتباه السكان والمارة بالمدينة، ولاقت منهم ترحيباً واستحساناً.

وأوضح، فى بيان له، أنه على الرغم من أن العمل تحت الإشراف المباشر لرئيس جهاز المدينة، والفنان التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو الفنان خالد أحمد من العاملين بجهاز مدينة قنا الجديدة، فإن الجميل فى الأمر أن كل من يعاونونه فى العمل من الهواة والفنانين، وهم متطوعون آمنوا بالفكرة، وبحق السكان فى العيش داخل مجتمع جميل يساهم فى تنمية الذوق، والارتقاء بالصورة البصرية للشارع.

وأشار الدكتور باسم فاضل، إلى أن أعمال تجميل أكشاك الكهرباء بالمدينة، بدأت بمحور دهشور وبعض أجزاء من محور الكفراوي، ولكن العمل بالمشروع سيتواصل ويمتد ليشمل كل محاور وأجزاء المدينة، من أجل خلق صورة بصرية وجمالية لها طابعها الخاص بالمدينة.

وأضاف: يشارك فى تنفيذ أعمال تجميل أكشاك الكهرباء بالمدينة، مجموعة شباب ينتمون لتخصصات مختلفة، منهم طلاب بكليات الحقوق، والهندسة والفنون الجميلة، جمعهم معاً حبهم للفن، ولأداء رسالتهم تجاه المجتمع، ولذا جاءت الأعمال على مستوى راقٍ من الإبداع، كما ضم فريق العمل الأستاذ صالح محمد السنوسي، المدرس بكلية الفنون الجميلة بالأقصر، موضحاً أنه تم تنظيم حفل لتكريم فريق العمل، بحضور الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، والدكتور باسم فاضل، رئيس الإدارة المركزية لتجميل المدن، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر. ​