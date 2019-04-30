استطلاع: بايدن يحظى ب 50% من أصوات الديمقراطيين من ذوى البشرات الملونة

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كشف أحدث استطلاع للرأى اليوم /الثلاثاء / عن أن نائب الرئيس الأمريكى السابق جو بايدن ، يحمل زمام القيادة فى انتخابات الحزب الديمقراطى التهميدية القادمة.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - على موقعها الإلكترونى - أن الأمر يرجع فى جزء منه إلى أن الناخبين من ذوي البشرة غير البيضاء يؤيدون ترشح بايدن للانتخابات الرئاسية القادمة.

وأظهر استطلاع الرأي - الذي أجراه مركز "إس آر إس إس" لاستطلاع الرأي ، بالتعاون مع مصادر إعلامية - أن بايدن يحظى بدعم 50% من أصوات الناخبين في انتخابات الحزب الديمقراطي التمهيدية ، وبفارق كبير عن السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز ، الذي يحصل بدوره على دعم 14% من أصوات الناخبين من ذوي البشرة غير البيضاء، فيما تحصد السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارين ، على نسبة 7% من أصواتهم.

وأوضحت الصحيفة ، أن السباق على من يخوض الانتخابات الرئاسية بين الديمقراطين ذوي البشرة البيضاء أكثر احتداما، حيث يحصل بايدن على نسبة 29% من دعم الديمقراطيين من ذوي البشرة البيضاء ، بينما يحظى ساندرز ، بنسبة 15% من أصواتهم - حسب الاستطلاع .