ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية إبريل

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، نهاية شهر إبريل، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك فى أولى أيام تداولها بعد أجازات أعياد شم النسيم.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.5%، ليصل إلى مستوى 14844 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 2289 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 18488 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 649 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 1658 نقطة.