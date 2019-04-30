video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 30 أبريل 2019 11:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية إبريل

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 10:27 ص
ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية إبريل البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، نهاية شهر إبريل، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك فى أولى أيام تداولها بعد أجازات أعياد شم النسيم.

 

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.5%، ليصل إلى مستوى 14844 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 2289 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 18488 نقطة.

 

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 649 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 1658 نقطة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.71% خلال جلسات الأسبوع المنتهى

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
6 فتيات يعترفن بضلوعهن فى مقتل الطالبة مريم مصطفى ببريطانيا

6 فتيات يعترفن بضلوعهن فى مقتل الطالبة مريم مصطفى ببريطانيا

سوبر كورة.. الأهلى يهدد لاعبيه بالعقوبات حال تعرضهم للتسمم

سوبر كورة.. الأهلى يهدد لاعبيه بالعقوبات حال تعرضهم للتسمم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة