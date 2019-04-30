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وسط مشتريات أجنبية

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1% بختام تعاملات آخر جلسات إبريل

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 02:56 م
ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1% بختام تعاملات آخر جلسات إبريل البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر إبريل، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 808.679 مليار جنيه. 
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 79.5 مليون ورقة مالية بقيمة 732.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 12.7 ألف عملية لعدد 153 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 46.27% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 49.49%، والعرب على 3.79% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 78.95% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 21.04%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 48.3 مليون جنيه، 7.6 مليون جنيه، 165.1 مليون جنيه، 9.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 845 ألف جنيه، 229.2 مليون جنيه، على التوالى.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 14920 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 2294 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 18532 نقطة.
 
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 648 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1657 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 468 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 58 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 58 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.
 

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