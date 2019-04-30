إصابة ضابط شرطة و4 آخرين فى حادث تصادم بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب ضابط و4 أشخاص آخرين، فى حادث تصادم بمركز حوش عيسى بالبحيرة.

كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، قد تلقى اخطارا بالحادث، من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين تصادم سيارة شرطة بسيارة نصف نقل بطريق "أبو المطامير- حوش عيسى" بدائرة مركز حوش عيسى.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من: "ش.ف" 34 سنة ومقيم الإسكندرية، رائد شرطة من قوة المركز، و"ص م" 29 سنة، ومقيم دمنهور، بالإضافة إلى 3 أشخاص أخرين، تم نقل المصابين لمستشفى حوش عيسى العام لتلقى العلاج اللازم.

وجار تحرير المحضر اللازم، تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.