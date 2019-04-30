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إسبانيا تدعو إلى انتقال سلمى للسطة فى فنزويلا

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 02:13 م
إسبانيا تدعو إلى انتقال سلمى للسطة فى فنزويلا رئيس الوزراء الاسبانى بيدرو سانشيز
أ ش أ
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دعت حكومة تصريف الأعمال فى إسبانيا إلى انتقال سلمى للسطة فى فنزويلا عبر إجراء انتخابات رئاسية ديمقراطية.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة إيزابيل سيلا - في تصريح أوردته شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم /الثلاثاء/ - إن الحكومة تتابع عن كثب التطورات في كاراكاس بعدما دعا زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو للنزول إلى الشوارع للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو من السلطة.
وأضافت "نأمل بكل قوتنا ألا تكون هناك إراقة للدماء، وندعم إجراء انتخابات فورية لاختيار رئيس جديد للبلاد".
وكانت إسبانيا من بين الدول التي أعلنت اعترافها بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا، لكنها لم تقطع علاقاتها مع حكومة مادورو.
ويعيش أكثر من 177 ألف إسباني في فنزويلا، وأصبحت إسبانيا وجهة لآلاف الفنزويليين الذين فروا من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف ببلادهم خلال السنوات الأخيرة.


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