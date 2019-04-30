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"إزاى تحافظ على ميزانية البيت فى رمضان؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 06:00 ص
"إزاى تحافظ على ميزانية البيت فى رمضان؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم" الإعلامى أحمد يعقوب
كتب – حسن رمضان
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يناقش برنامج "بنكنوت"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، على راديو "نغم إف إم"، اليوم الثلاثاء، موضوع "إزاى ترشد الاستهلاك فى شهر رمضان؟"، وأفضل الطرق للحفاظ على ميزانية البيت فى الشهر الكريم، وذلك من خلال استضافة خبراء ومحللين متخصصين فى مجال الاقتصاد الكلى.

يُذاع برنامج "بنكنوت" على إذاعة "نغم إف إم" من الساعة 12 ظهرًا، وحتى الواحدة ظهرًا، ويُعد أكبر برنامج اقتصادى شامل فى مصر، يقدمه الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، والإذاعية همسة إمام، ويُذاع يوم الثلاثاء من كل أسبوع، برعاية البنك الأهلى المصرى وبنك التعمير والإسكان.


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