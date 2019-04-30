إحالة 7 أطباء للتحقيق لتغيبهم عن العمل بطوخ

القليوبية - إبراهيم سالم

أكد محمد خيرى، رئيس مدينة طوخ بالقليوبية، أنه تمت إحالة 7 أطباء بوحدة صحية تابعة للوحدة المحلية لقرية بلتان بطوخ للتحقيق، لتغيبهم عن العمل، مشيرا إلى أنه بناء على تعليمات الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، تم المرور والتفتيش المفاجئ على الوحدات المحلية وقطاع الخدمات التابع لها.

وأضاف رئيس مدينة طوخ فى بيان، أن رضا قنديل رئيس الوحدة المحلية ببلتان قام بمتابعة الوحدة الصحية ببلتان، وتم إحالة 7 أطباء لعدم تواجدهم، وعلى الفور توجه الدكتور مجدى عبد البديع مدير الإدارة الصحية بطوخ للكشف على المرضى لسد العجز، وإحالة جميع الاطباء للتحقيق، لتغيبهم بدون إذن، مما أدى لتوقف العمل تماما فى الوحدة الصحية.

وتابع"خيرى"، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات، وإحالة كل الأطباء المتغيبين للتحقيق.