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أنور قرقاش: تفوق نموذج الإمارات عند الشباب يؤكد قدرة العرب على النجاح

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 04:11 م
أنور قرقاش: تفوق نموذج الإمارات عند الشباب يؤكد قدرة العرب على النجاح الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية
كتب محمد عبد العظيم
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أشاد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، بتفوق بلاده باعتباره الدولة الأولى التى يرغب الشباب العربى فى الانتقال إليها، موضحا أن هذا التفوق يؤكد أن التجارب العربية قادرة على النجاح والتفوق.

وقال أنور قرقاش: "أن يتفوق نموذج الإمارات عند الشباب العربي عالميا ويسبق دول غربية عريقة مؤشر بأن التجارب العربية الناجحة بل والمتفوقة متاحة، الفرص والأمن والإستقرار عالية في خيارات الشباب العربي، وأبواب الإمارات المفتوحة للطموح وإطارها المؤسسي العادل والمستقر أثبت نجاحه".

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وكان الشيخ محمد بن راشد حاكم دبى قد كشف أنه اطلع على تقرير استطلاع رأى الشباب العربى والذى يشمل 15 دولة عربية، موضحا أن أهم ما يشغلهم كانت قضيتى البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة، فى حين عبر حوالى 80 % منهم عن قلقهم حيال جودة التعليم، ويرى أكثر من نصفهم أن الحصول على المخدرات أصبح أسهل فى بلدانه، وأن الصحة النفسية قضية مهمة بالنسبة لهم.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد: "للعام الثامن على التوالى كانت الإمارات النموذج التنموى المفضل للشباب العربى والبلد المفضل للعمل والعيش فيه.. تليها دول مثل كندا والولايات المتحدة وبريطانيا.. وأقول لهم الإمارات كانت وستبقى بلدكم.. وهى جزء من وطن عربي كبير وجميل سيستمر في النهوض بطاقة شبابه وأحلامهم العظيمة".

 

 

 

 


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