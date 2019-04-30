أمين عام الأمم المتحدة يدعو إلى الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس فى فنزويلا

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم،الثلاثاء، إلى الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس في فنزويلا.

وقال جوتيريش -حسبما نقلت قناة (سكاي نيوز) البريطانية في نشرتها باللغة الإنجليزية- إنه "ينبغي على جميع الأطراف الفاعلة تجنب أي عنف واتخاذ الخطوات الفورية اللازمة لاستعادة الهدوء".

كان زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو -الذي تعترف به عدة دول غربية رئيسا مؤقتا للبلاد وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية- قد دعا اليوم إلى انتفاضة عسكرية ضد مادورو، وذلك في مقطع فيديو مصور من داخل قاعدة جوية بالعاصمة الفنزويلية كراكاس، وظهر في الفيديو بصحبة الناشط السياسي البارز ليوبولدو لوبيز وعدد من الجنود.

وتواجه فنزويلا منذ يناير الماضي أزمة سياسية حادة بعدما أعلن جوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد إثر رفض المعارضة فوز مادورو في انتخابات ديسمبر الماضي باعتبار أنه فوز "غير شرعي".