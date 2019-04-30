أسعار النفط ترتفع مع توقعات سعودية بتمديد أوبك تخفيضات المعروض

(رويترز)

عوضت أسعار النفط، اليوم، الثلاثاء، خسائر مبكرة، بعد أن قالت السعودية، إن اتفاق المنتجين على خفض الإنتاج من يناير قد يتقرر تمديده بعد يونيو ليغطى السنة بأكملها.

جاءت تصريحات وزير الطاقة السعودى خالد الفالح، رغم ضغوط الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لتعويض نقص المعروض المتوقع من تشديد العقوبات التى تفرضها الولايات المتحدة على إيران.

وفى الساعة 0701 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 72.25 دولار للبرميل، مرتفعة 21 سنتا بما يعادل 0.3% عن أحدث إغلاق لها.

وارتفعت عقود الخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط 17 سنتا أو 0.3% عن التسوية السابقة إلى 63.67 دولار للبرميل.

كانت الأسعار تعرضت لضغوط فى وقت سابق من اليوم بعد أن نالت بيانات أنشطة المصانع الصينية من أسواق المال، بما فى ذلك عقود النفط الخام، حيث أشارت إلى أن أكبر اقتصاد فى آسيا مازال يعانى لاستعادة قوة الدفع.