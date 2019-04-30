video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 30 أبريل 2019 11:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار النفط ترتفع مع توقعات سعودية بتمديد أوبك تخفيضات المعروض

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 10:58 ص
أسعار النفط ترتفع مع توقعات سعودية بتمديد أوبك تخفيضات المعروض وزير الطاقة السعودى خالد الفالح
(رويترز)
إضافة تعليق

عوضت أسعار النفط، اليوم، الثلاثاء، خسائر مبكرة، بعد أن قالت السعودية، إن اتفاق المنتجين على خفض الإنتاج من يناير قد يتقرر تمديده بعد يونيو ليغطى السنة بأكملها.

جاءت تصريحات وزير الطاقة السعودى خالد الفالح، رغم ضغوط الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لتعويض نقص المعروض المتوقع من تشديد العقوبات التى تفرضها الولايات المتحدة على إيران.

وفى الساعة 0701 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 72.25 دولار للبرميل، مرتفعة 21 سنتا بما يعادل 0.3% عن أحدث إغلاق لها.

وارتفعت عقود الخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط 17 سنتا أو 0.3% عن التسوية السابقة إلى 63.67 دولار للبرميل.

كانت الأسعار تعرضت لضغوط فى وقت سابق من اليوم بعد أن نالت بيانات أنشطة المصانع الصينية من أسواق المال، بما فى ذلك عقود النفط الخام، حيث أشارت إلى أن أكبر اقتصاد فى آسيا مازال يعانى لاستعادة قوة الدفع.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب: السعودية ودول أخرى فى "أوبك" وافقت على زيادة انتاج النفط

أسعار النفط تتراجع بعد ضغط ترامب على أوبك لتعويض أثر العقوبات على إيران

اسعار النفط

النفط

الغاز الطبيعى

اوبك

السعودية

اخبار الاقتصاد

وزير الطاقة السعودى خالد الفالح




لا تفوتك
6 فتيات يعترفن بضلوعهن فى مقتل الطالبة مريم مصطفى ببريطانيا

6 فتيات يعترفن بضلوعهن فى مقتل الطالبة مريم مصطفى ببريطانيا

سوبر كورة.. الأهلى يهدد لاعبيه بالعقوبات حال تعرضهم للتسمم

سوبر كورة.. الأهلى يهدد لاعبيه بالعقوبات حال تعرضهم للتسمم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة