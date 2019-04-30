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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 30 - 4 -2019

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 08:24 م
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 30 - 4 -2019 البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 30-4-2019.
 

 

إيقاف تداول 5 شركات

 

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 5 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.
 
وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، ريكاب للاستثمارات المالية، التوفيق للتأجير التمويلى، الإسكندرية للغزل والنسيج، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية.
 

البورصة تربح 3.1 مليار جنيه 

  
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر إبريل، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 808.679 مليار جنيه. 
 
 
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 79.5 مليون ورقة مالية بقيمة 732.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 12.7 ألف عملية لعدد 153 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 46.27% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 49.49%، والعرب على 3.79% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 78.95% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 21.04%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 48.3 مليون جنيه، 7.6 مليون جنيه، 165.1 مليون جنيه، 9.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 845 ألف جنيه، 229.2 مليون جنيه، على التوالى.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 14920 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 2294 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 18532 نقطة.
 
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 648 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1657 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 468 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 58 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 58 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.    

 

وضمت الأسهم المرتفعة:

 

 
- التوفيق للتأجير التمويلى بسعر إغلاق 4.880 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.44%
 
 
- العرفة للاستثمارات والاستشارات بسعر إغلاق 0.164 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 5.13%
 
 
- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 11.980 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5%
 
 
- مصر للأسواق الحرة بسعر إغلاق 9.880 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.22%
 
 
- سى آى كابيتال القابضة بسعر إغلاق 9.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.21%
 

وضمت الأسهم المتراجعة:

 

- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 5.760 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.86%
 
 
- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 3.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.29%
 
 
 - الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بسعر إغلاق 1.660 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.14%
 
 
 
- حق الاكتتاب لشركة العربية لمنتجات الألبان-آراب ديرى-باندا بسعر إغلاق 3.670 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.43%
 
 
 
- أسمنت بورتلاند طرة المصرية بسعر  إغلاق 13.660 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.33%
 
 
 

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