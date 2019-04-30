أسرة معتقل فلسطينى بسجون أردوغان تناشد أبو مازن لمساعدتهم للسفر لتركيا

كتب : أحمد جمعة

طالبت والدة المعتقل الفلسطينى في تركيا سامر شعبان، اليوم الاثنين، رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن فى مساعدتها للوصول للأراضى التركية، وما يترتب عليها ماديا وإداريا بصحبة عمه عبد الله شعبان نظرا لوفاة والده، للإطمئنان على ابنهم سامر سميح شعبان المحتجز فى سجون تركيا.

وناشدت والدة المعتقل الفلسطينى فى بيان صادر بضرورة مساعدتها والتدخل لمساعدتهم فى السفر لتركيا والنظر لهم بعين العطف، وذلك لصغر سن زوجته وكذلك أبنائه الذى لا يتجاوز عمر أكبرهم 13 عاما وأصغرهم عامان، وعدم قدرتهم على التواصل مع أحد بسبب عدم إجادتهم للغة التركية.