video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 30 أبريل 2019 11:07 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 30-4-2019

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 09:34 م
أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 30-4-2019 البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول ، اليوم الثلاثاء 30-4-2019، وتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة منتصف  الأسبوع، آخر جلسات شهر إبريل، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى ، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 808.679 مليار جنيه. 

 

 

البورصة تربح 3.1 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم ، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 808.679 مليار جنيه. 
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 79.5 مليون ورقة مالية بقيمة 732.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 12.7 ألف عملية لعدد 153 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 46.27% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 49.49%، والعرب على 3.79% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 78.95% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 21.04%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 48.3 مليون جنيه، 7.6 مليون جنيه، 165.1 مليون جنيه، 9.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 845 ألف جنيه، 229.2 مليون جنيه، على التوالى.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 14920 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 2294 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 18532 نقطة.
 
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 648 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1657 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 468 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 58 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 58 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

 

سبيد لاب

أعلنت شركة سبيد لاب الطبية، عن موافقة مجلس الإدارة على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية للشركة ، بشأن تجزئة القيمة الاسمية للسهم بالقسمة على خمسة ليتم تعديل القيمة الاسمية للسهم لتصبح 0.2 جنيه بدلا من جنيه، وذلك لزيادة وتنشيط حركة التداول وتوسيع قاعدة الملكية تمهيداً لإجراء زيادة رأس المال التى تم الإفصاح عنها فى نشرة طرح الشركة المستقبلية لاستكمال أعمال مستشىفى سبيد الأولى بشرق القاهرة.
 
كما وافق المجلس، بحسب بيان للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر فى تجزئة القيمة الاسمية للسهم، وتعديل المادتين من 6،7 من النظام الأساسى للشركة مع تفويض رئيس مجلس الإدارة ، فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمية غير العادية للشركة للانعقاد، وفى تحديد جدول أعمال الجمعية، وكذلك تحديد موعد ومكان الاجتماع. 
 
وتعد شركة سبيد الطبية، أحدث شركة تم إدارجها ببورصة النيل يوم 15 إبريل الجارى، وتستهدف الشركة التوسع فى إنشاء 6 مراكز طبية و15 مركز أشعة خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى تشغيل أول مستشفى للشركة خلال عامين على طريق الإسماعيلية الصحراوى ،  لخدمة سكان شرق القاهرة باستثمارات 180 مليون جنيه، تم دفع 35 مليون جنيه لشراء المبنى والأرض، والباقى سيقسم بين تغطية جزء من حصيلة الطرح، والباقى تمويل بنكى بنحو 80 مليون جنيه.

 

أوراسكوم كونستراكشون

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بى ال سى، عن استبعاد مصطفى عبد الودود،  من عضوية مجلس الإدارة، وتعيين فيكتور سليوينسكى بدلاً منه، فيما تم تجديد انتخاب أسامة بشاى، عضواً منتدباً، وخالد بشارة، عضو مجلس إدارة غير تنفيذى.
 
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال، قد أعلنت عن موافقة محكمة جزئية أمريكية، على الإفراج بكفالة قيمتها 10 ملايين دولار عن مصطفى عبد الودود المدير التنفيذى السابق فى مجموعة أبراج الإماراتية ، ويواجه عبد الودود مع مسئولين سابقين فى أبراج اتهامات بالاحتيال فى قضية جنائية واسعة النطاق ضد شركة الأسهم الخاصة المفلسة الآن.
 
وقالت وول ستريت، إنه من المقرر نقل عبد الودود إلى الإقامة الجبرية فى نيويورك، وأضافت أن القاضى لويس أ. كابلان ،  من المحكمة الجزئية الأمريكية لمحكمة المنطقة الجنوبية فى نيويورك، وقع على حزمة إفراج بكفالة بقيمة 10 ملايين دولار لصالح المدير التنفيذى.
         
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رنا عدوي رئيس «أكيومن» لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار: البورصة ليست صالة قمار.. 3 طلبات لتطوير سوق المال أولها اهتمام الدولة وثانيها الترويج داخليا وخارجيا وآخرها عدم التدخل بآليات السوق

مجلس إدارة "سبيد لاب" يقرر تجزئة القيمة الاسمية للسهم لتصبح 20 قرشاً

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1% بختام تعاملات آخر جلسات إبريل

الشركة "تبان من إفصاحها".. منصور عامر "مسلم أمره لله".. فريد خميس يرفع شعار "العاملين أولاً".. وطلعت مصطفى "نمبر وان"

استبعاد مصطفى عبد الودود من عضوية مجلس إدارة شركة أوراسكوم كونستراكشون

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
#عيد_العمال.. مغردون يحتفلون بالأيدى الشقيانة على السوشيال ميديا

#عيد_العمال.. مغردون يحتفلون بالأيدى الشقيانة على السوشيال ميديا

الصحة: إحلال وتجديد ماكينات الغسيل الكلوى بــ400 مستشفى بالجمهورية

الصحة: إحلال وتجديد ماكينات الغسيل الكلوى بــ400 مستشفى بالجمهورية

كيف تحول الزمالك إلى قلعة رياضية فى السنوات الست الأخيرة؟ .. إعادة بناء النادى على مساحة 50 فدانا .. استثمار بالملايين فى بيع اللاعبين للدوريات العربية .. وفائض مالي يتجاوز 200 مليون جنيه بالميزانية الأخيرة

كيف تحول الزمالك إلى قلعة رياضية فى السنوات الست الأخيرة؟ .. إعادة بناء النادى على مساحة 50 فدانا .. استثمار بالملايين فى بيع اللاعبين للدوريات العربية .. وفائض مالي يتجاوز 200 مليون جنيه بالميزانية الأخيرة

الانتهاء من 50% تقريبا من مرحلة الخوازيق فى مثلث ماسبيرو.. إنشاء 4 أبراج متصلة بطول 4 طوابق بارتفاعات تصل لـ26 دورا تضم جراجات ومولات.. العمل متواصل ليل نهار والشركات تنتهى من إنشاء محطات الخرسانة.. صور

الانتهاء من 50% تقريبا من مرحلة الخوازيق فى مثلث ماسبيرو.. إنشاء 4 أبراج متصلة بطول 4 طوابق بارتفاعات تصل لـ26 دورا تضم جراجات ومولات.. العمل متواصل ليل نهار والشركات تنتهى من إنشاء محطات الخرسانة.. صور

توتنهام ضد أياكس في مواجهة متكافئة بدوري أبطال أوروبا

توتنهام ضد أياكس في مواجهة متكافئة بدوري أبطال أوروبا

لو إجازتك بعد شم النسيم هتطول شوية.. 5 نصائح للاستمتاع بها

لو إجازتك بعد شم النسيم هتطول شوية.. 5 نصائح للاستمتاع بها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة