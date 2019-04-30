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أبرز 10 تصريحات لأبوبكر البغدادى للتحريض على تكثيف العمليات الإرهابية

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 12:05 ص
أبرز 10 تصريحات لأبوبكر البغدادى للتحريض على تكثيف العمليات الإرهابية أبو بكر البغدادى
كتب أيمن رمضان
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منذ غياب أمير التنظيم الإرهابى "داعش"، أبوبكر البغدادى فى عام 2014، ظهر مجدداً وهو يتوعد ويهدد الجميع، وسط ثلاثة من كبار حراسه الذين استمعوا لخطبته التى استغرقت ربع ساعة، وفى نهاية الأمر تلقى التقارير الشهرية عن سير العمل فى الدول التى يوجد لديه عناصر بها، مثل تونس، وليبيا، واليمن، وتركيا، وما اسموه "ولاية القوقاز، والشام، وسط إفريقيا، وغرب إفريقيا".

 

أبرز 10 تصريحات لأمير تنظيم داعش الإرهابى:

 

1- نفذنا 92 عملية فى 8 دول 

2- نحن الآن فى معركة استنزاف وجهادنا مستمر إلى يوم القيامة ويعترف بخسائره فى سوريا والعراق

3- تفجيرات عيد الفصح فى سيريلانكا أسقطت أكثر من ألف شخص 

4- سننتقم لمسلحى داعش الذين قتلوا أو اعتقلوا 

5- الله أمرنا بالجهاد ولم يأمرنا بالنصر 

6- نبارك بيعة عناصر فى مالى وبوركينا فاسو 

7- يتحدث عن هداية بعض المنتسبين إلى الأحزاب والتنظيمات فى خرسان – أفغانستان

8- وصف عمر البشير وعبد العزيز بوتفليقة بالطواغيت الساقطين

9- يحرض العناصر التابعة له بتكثيف العمليات الإرهابية

10- يتلقى تقارير شهرية عن الدول التى يوجد بها خلايا له

 

 
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ابو بكر البغداد
ابو بكر البغداد

أبو بكر البغدادى وحراسه
أبو بكر البغدادى وحراسه

البغدادى امير داعش
البغدادى امير داعش

البغدادى
البغدادى

القوقاز وتونس
القوقاز وتونس

امير الارهاب
امير الارهاب

امير الدواعش
امير الدواعش

امير داعش
امير داعش

بغدادى
بغدادى

حراس ابو بكر البغدادى
حراس ابو بكر البغدادى

حراس البغدادى
حراس البغدادى

حراس البغدادى2
حراس البغدادى2

حراس
حراس

ولايه الصومال
ولايه الصومال

ولايه اليمن
ولايه اليمن

 


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اعمال ارهابية

امير الارهاب




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