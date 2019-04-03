5 شروط يجب توافرها فى دعاوى النسب.. تعرف عليها

كتب أحمد حسنى

يتساءل البعض من المواطنين عن شروط دعوى إنكار النسب، "اليوم السابع" يوضح 5 شروط يجب توافرها لدعوى إنكار النسب.

من جانبه يقول خالد محمد المحامى بالنقض، إن هناك 5 شروط يجب توافرها لدعوى إنكار النسب وهى:

1- أن تضع المطلقة أو الأرملة مولودها بعد مدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة.

2- أن تلد الزوجة طفلها بعد غيبة الزوج عنها مدة تزيد عن سنة.

3- أن تضع الزوجة مولودها فى مدة تقل عن 6 أشهر من تاريخ الزواج الحقيقى، إلا إذا أثبتت أن هناك زواجا عرفيا سابقا على الزواج الرسمى.

4- عدم حدوث تلاقى بين الزوجين منذ عقد القران.

5- ألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة، حيث لا يجوز النفى بعد الإقرار.