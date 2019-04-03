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وفد يابانى يزور المدرسة اليابانية بدمياط الجديدة و5 مدارس اخري

الأربعاء، 03 أبريل 2019 04:01 م
وفد يابانى يزور المدرسة اليابانية بدمياط الجديدة و5 مدارس اخري جانب من الزيارة
دمياط عبده عبد البارى
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استقبلت المدرسة اليابانية بدمياط الجديدة، اليوم الاربعاء، وفد يابانى لمتابعة الأنشطة داخل المدرسة اليابانية، ونشر ثقافة التوكاتسو من خلال المدرسة المصرية اليابانية بدمياط الجديدة، لعدد من مدارس دمياط الجديدة سواء خاصة أو حكومية، وتم اختيار خمس مدارس تابعين لإدارة التعليمية بدمياط الجديدة، لتعريف بالمدارس والأنشطة، إضافة لوجود خبير يابانى للربط بين رياض الاطفال والمرحلة الابتدائية، وكذلك شرح الحصة البحثية بالمدارس اليابنية.

 

وقال الدكتور أحمد عبدالباقى مدير المدرسة اليابانية بدمياط الجديدة، إن الزيارة كانت فى إطار البرتوكول الموقع بين الحكومة المصرية والحكومة اليابانية، لنشر ثقافة التوكاتسو من خلال المدارس اليابانية فى مصر، وايضا نشرها بين المدارس الاخرى، وتم اختيار خمس مدارس بدمياط الجديدة لنشر هذه الثقافة، مشيرا إلى أن البروفيسور كوروكى يوشينارى بجامعة أوكيناوا، ومستشار التوكاتسو، واستشارى وضع المناهج، كان على رأس الوفد، يرافقة توجو خبير التوكاتسو بمشروع الجايكا بمصر.

 

وأضاف، أن زيارة الوفد اليابانى للمدرسة، خطوة جيدة لدعم المدرسة، حيث أثنى الوفد على المدرسة والالتزام، واشادوا باسلوب الادارة وكيفية التعامل مع الطلاب، وتطبيق كافة القواعد التوكاتسو.

 

 

 


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