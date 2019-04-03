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الأربعاء، 03 أبريل 2019 09:25 ص
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وفد من البيئة ووكالة التعاون الدولى الألمانى يتفقد برنامج المخلفات الصلبة بقنا

الأربعاء، 03 أبريل 2019 09:25 ص
وفد من البيئة ووكالة التعاون الدولى الألمانى يتفقد برنامج المخلفات الصلبة بقنا الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس
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زار وفد من وزارة البيئة، والسفارة الألمانية ووكالة التعاون الفنى الألمانى GIZ، البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة قنا، للاطلاع على خطة عمل البرنامج وأهم ما تم إنجازه على أرض الواقع، حيث تم عقد اجتماع بمكتب إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة بحضور  ممثلى الفريق الاستشارى للبرنامج بقنا. 
 
واستعرض الاجتماع التقدم المؤسسي المتحقق منذ إنشاء وحدة إدارة المخلفات الصلبة ضمن أنشطة المشروع ، والدعم المقدم لها من إجراءات عاجلة وعمليات استلام المعدات، بالإضافة إلى خطة بناء القدرات والدورات التدريبية للكوادر التى تم تنفيذها منذ عام 2017 وحتى تاريخه.
 
كما تم عرض أهم الأنشطة والإنجازات، بالإضافة إلى الاحتياجات الحالية والمتوقعة للمشروع لمواجهة التحديات القائمة وسبل التغلب عليها لإنجاح مشروعات البرنامج والمحافظة على استدامة المنظومة.
 
يأتي هذا في إطار التعاون الوثيق بين وزارة البيئة وشركاء التنمية فى إدارة منظومة المخلفات الصلبة البلدية للنهوض بها وتنفيذا لإنشطة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة NSWMP والذي تقوم بتنفيذه وزارة البيئة بالتعاون مع وكالة التعاون الفني الألماني GIZ وبنك التعمير الألماني KFW والاتحاد الأوروبي EU وهيئة المعونة السويسرية SECO، في محافظات قنا واسيوط والغربية وكفر الشيخ.
 
 
 

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وزارة البيئة

البرنامج الوطنى لادارة المخلفات

المخلفات الصلبة

هيئة المعونة السويسرية

منظومة المخلفات

منظومة المخلفات فى قنا




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