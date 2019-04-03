video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 03 أبريل 2019 10:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير النقل يطالب قيادات السكة الحديد الاكتفاء بسيارة واحدة وسائق خلال تنقلاتهم

الأربعاء، 03 أبريل 2019 05:30 ص
وزير النقل يطالب قيادات السكة الحديد الاكتفاء بسيارة واحدة وسائق خلال تنقلاتهم المهندس كامل الوزير وزير النقل
كتب رضا حبيشى
إضافة تعليق

كشفت مصادر مسئولة، أن المهندس كامل الوزير وزير النقل طالب قيادات السكة الحديد بالاكتفاء بسيارة واحدة وسائق خلال تنقلاتهم، وتسليم باقى السيارات، حيث كان بحوزة كل نائب من نواب رئيس هيئة السكة الحديد سيارتين، بجانب ثلاث سيارات لتحركات رئيس الهيئة.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن وزير النقل نقل هذه التوجيهات إلى قيادات السكة الحديد خلال اجتماعه الأخير معهم، مطالبا بالترشيد فى الإنفاق، كما وجه بعدم صرف أى حوافز أو مكافآت من الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل للعاملين فى مكتب الوزير.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. طوابير أمام شبابيك وأكشاك حجز التذاكر بمحطة مصر بعد تطبيق زيادات الغرامات الجديدة.. السكة الحديد تعلق منشورات فى أركان المحطة بالغرامات الجديدة.. وتحدد 18 غرامة للمخالفين تبدأ من جنيه واحد وتصل لـ 210

السكة الحديد

وزير النقل

كامل الوزير

هيئة السكة الحديد

قيادات السكة الحديد

سيارات السكة الحديد




لا تفوتك
2000 شكوى من المواطنين أمام البرلمان.. والتنسيق مع الحكومة لفحصها

2000 شكوى من المواطنين أمام البرلمان.. والتنسيق مع الحكومة لفحصها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

كاميرا سوبر كورة .. رقصة مهرجانات بين رمضان وسعد بعد الفوز على الاتحاد

كاميرا سوبر كورة .. رقصة مهرجانات بين رمضان وسعد بعد الفوز على الاتحاد

مايا مرسى: 11 مليون سيدة مصرية فوق سن الـ40 نستهدفهم فى مسح سرطان الثدى

مايا مرسى: 11 مليون سيدة مصرية فوق سن الـ40 نستهدفهم فى مسح سرطان الثدى

رئيس هيئة الاستثمار: مصر من أكبر 30 دولة فى معدلات النمو الاقتصادى عالميًا

رئيس هيئة الاستثمار: مصر من أكبر 30 دولة فى معدلات النمو الاقتصادى عالميًا

التضامن:3500 موظف تقدموا للعلاج من المخدرات سرا ولن يقعوا تحت طائلة الفصل

التضامن:3500 موظف تقدموا للعلاج من المخدرات سرا ولن يقعوا تحت طائلة الفصل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة