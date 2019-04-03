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وزير الكهرباء: مشروع الربط الكهربائى مع السودان جاهز على إطلاق تجارب التشغيل

الأربعاء، 03 أبريل 2019 06:00 ص
وزير الكهرباء: مشروع الربط الكهربائى مع السودان جاهز على إطلاق تجارب التشغيل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان
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أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائى مع السودان قائم و لن يتوقف، موكداً أن المشروع جاهز على إطلاق تجارب التشغيل للخط تمهيداً لربطه بالشبكة القومية المصرية وبالخرطوم.

و أضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء انتهت من إنشاء جميع الأبراج الخاصة بالمشروع و التى يبلغ عددها 300 برج ، كما انتهت من محطات المحولات الخاصة بالمشروع و من المقرر أن يحدد الجانبان المصرى و السودانى الموعد النهائى لتشغيل الخط.

و أوضح شاكر،  أنه تم الإنتهاء أيضاً من خط الربط الهوائى المزدوج الدائرة توشكى (2) / وادى حلفا جهد 220 ك.ف ، لافتاً إلى أن الجهد الكهربائي للمحطة يبلغ 220/66 فولت وتعمل بنظام العزل بالهواء أو AIS  ، حيث بلغت التكلفة الاستثمارية للتوسعات حوالى 32 مليون 550 ألف جنيه.


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الكهرباء

الطاقة المتجددة

السودان

الربط الكهربائي

مشروع الربط الكهربائي بين مصر و السودان




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