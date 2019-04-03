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وزير الاتصالات يعلن توقيع عقود إنشاء مجتمعات الإبداع فى الجامعات

الأربعاء، 03 أبريل 2019 02:05 م
وزير الاتصالات يعلن توقيع عقود إنشاء مجتمعات الإبداع فى الجامعات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
كتبت: هبة السيد
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كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تصريح خاص لليوم السابع، أن الوزارة وقعت العقود الخاصة بإنشاء مجتمعات الإبداع فى الجامعات للبدء فى أعمال الإنشاءات وهى مجتمعات تساهم فى رعاية الموهوبين من الشباب ودعم تحويل الأفكار المبتكرة المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى منتجات أو خدمات أولية قابلة للتطبيق التجارى.

ويتم تنفيذ هذه المجتمعات فى محافظات أسوان وقنا وسوهاج وألمنيا والمنوفية والإسماعيلية والمنصورة والزقازيق، ومن المخطط أن تستغرق مدة الإنشاءات نحو 7 اشهر وأن تبدأ فى العمل على العام الدراسى المقبل، ويستهدف المشروع الذى تنفذه وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارة التعليم العالى إنشاء 8 مجتمعات للإبداع التكنولوجى فى الجامعات، كما يأتى فى إطار إستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتوسع فى برامجها التنموية فى مختلف أنحاء الجمهورية، وتحفيز الإبداع وريادة الأعمال للشباب داخل الجامعات المصرية اعتمادًا على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتهدف تلك المجتمعات الى تطوير آليات التعلم من خلال الاستخدام المبتكر لتكنولوجيا المعلومات والعمل بمثابة منصات لاحتضان الشباب وتحفيزهم على الإبداع، وتأهيلهم بالمهارات اللازمة وتزويدهم بالإمكانات الضرورية، وبناء قدراتهم المعرفية بهدف خلق جيل أكثر إبداعًا وابتكارًا فى مجالات العلوم والتكنولوجيا.

ومن المستهدف أن يقوم كل مجتمع للإبداع داخل الجامعة بعدة أهداف على مدار العام الواحد من ضمنها احتضان ما لا يقل عن 10 شركات ناشئة، وتنفيذ مجموعة من المشروعات البحثية بهدف الوصول إلى نماذج ومنتجات أولية قابلة للتطبيق التجارى من خلال الاحتضان، بالإضافة إلى تدريب حوالى 1000 متدرب من خلال 30 دورة تدريبية متخصصة فى عدد من المجالات التكنولوجية.

 


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الدكتور عمرو طلعت

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