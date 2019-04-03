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واشنطن تحذر بكين من "استخدام القوة" بعد تجاوز مقاتلتين الخط الفاصل مع تايوان

الأربعاء، 03 أبريل 2019 11:31 ص
واشنطن تحذر بكين من "استخدام القوة" بعد تجاوز مقاتلتين الخط الفاصل مع تايوان مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي
واشنطن /أ ش أ/
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حذرت الولايات المتحدة، بكين من استخدام "القوة أو الإكراه" ضد تايوان بعد إعلان الأخيرة بأن مقاتلتين صينيتين تجاوزتا الخط الفاصل بين الصين القارية والجزيرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو - حسبما أفادت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم /الأربعاء/ - إن "الولايات المتحدة تعارض أى خطوات أحادية من أى طرف تهدف إلى تغيير الوضع القائم، بما فيها كل ما يتعلق بالقوة أو الإكراه". وأضاف "على بكين أن توقف جهودها القسرية وتستأنف الحوار مع الإدارة المنتخبة ديموقراطيا فى تايبيه".

 


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