نيكي يرتفع وسط تفاؤل بشأن محادثات التجارة الأمريكية الصينية

(رويترز)

أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع اليوم الأربعاء في الوقت الذي تلقت فيه شركات الشحن وبقية الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية دفعة من التفاؤل حيال المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في حين صعد سهم فاست للتجزئة ذو الثقل على المؤشر بعد أن أعلنت الشركة عن مبيعات شهرية قوية.

وارتفع المؤشر نيكي القياسي 0.97% ليغلق عند 21713.21 نقطة مقتربا من أفضل مستوياته هذا العام 21860.39 نقطة الذي لامسه قبل شهر.

وصعدت شركات الشحن، التي كانت من أكبر ضحايا الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، 2.8% ليقترب مؤشر القطاع من أعلى مستوى في شهر، مع ارتفاع سهم كواساكي كايسن 5.6%.

وأفادت صحيفة فايننشال تايمز نقلا عن مصادر أُحيطت علما بالمحادثات إن مسؤولين كبارا من الولايات المتحدة والصين قاموا بتسوية معظم المشكلات القائمة في طريق إبرام اتفاق لإنهاء النزاع التجاري الممتد منذ فترة طويلة لكن الطرفين مازالا يتفاوضان بشأن كيفية تطبيق الاتفاق وإنفاذه.

وجاء التقرير في أعقاب تعليق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المحادثات التجارية مع الصين تسير على نحو جيد جدا.

وقادت المكاسب بقية الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية، بما في ذلك الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق وشركات صناعة الآلات وشركات الوساطة في الأوراق المالية.

وارتفع سهم شين-اتسو كيميكال 4.3% وزاد سهم تي.دي.كيه 3.4% وفانوك كورب 2.7%.

وقفز سهم جابان ديسبلاي 6.3% لأعلى مستوى في عشرة أسابيع بعد أن قالت رويترز إن الشركة التي تعاني من أزمة سيولة ستبدأ في توريد شاشات بتكنولوجيا أوليد لاستخدامها في ساعات أبل في وقت لاحق من العام الجارى.

وارتفع سهم فاست للتجزئة 5.4% بعد أن قالت الشركة أمس الثلاثاء إن مبيعات متاجر يونيكلو للملابس التابعة لها ارتفعت 4.5% في مارس مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.

وساعد وزن الشركة، البالغ 8.8% على نيكي، في أن يتفوق المؤشر القياسي في الأداء على المؤشر توبكس الأوسع نطاقا الذي ارتفع 0.63% إلى 1621.77 نقطة.