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نيابة بلبيس تصرح بدفن جثتى توأم البلاشون فى الشرقية

الأربعاء، 03 أبريل 2019 09:42 ص
نيابة بلبيس تصرح بدفن جثتى توأم البلاشون فى الشرقية الطفلين التوأم
الشرقية - فتحية الديب
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قررت نيابة بلبيس العامة بالشرقية، بإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، التصريح بدفن جثتى توأم قرية البلاشون، وذلك بعد انتهاء فريق الطب الشرعى من التشريح فى الساعات الأولى من صباح اليوم، وقام أهالى القرية بتشيع الجثتين وسط حالة من البكاء الشديد والحزن.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من " حسن ع م" 45 سنة عامل بمصنع غاز بعثور شقيقه " سمير ع م" على جثتى نجلى شقيقه الطفلين "محمد ح ع" وشقيقه التؤأم "كريم" 10 سنوات داخل مروى مائى.

وتبين من التحريات الأولية أن الطفلين متغيبن عن المنزل من الساعة الرابعة عصر أمس، وأن أسرتهم بحثت عنهم ولم تجدهم، وفى صباح اليوم أثناء توجهه شقيق والدهما للحقل عثر عليهما داخل مروى مائى، وتم إخطار النيابة العامة ونقل جثتين الطفلين للمستشفى لتوقيع الكشف الطبى عليهما لبيان سبب الوفاة، وتبين من توقيع الكشف الطبى على الطفلين أن مفتش الصحة لا يستطيع الجزم بسبب الوفاة، فقررت النيابة تشريح الجثتين، وفور انتهاء التشريح تم التصريح بالدفن وتشييع الجنازة فى الساعات الولى من صباح اليوم.


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