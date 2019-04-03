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الأربعاء، 03 أبريل 2019 08:53 م
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ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

الأربعاء، 03 أبريل 2019 08:02 م
ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب - أحمد يعقوب
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ينشر "اليوم السابع" مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات العاملين بالدولة خلال أبريل ومايو، والصادرة عن وزارة المالية.
 
وقال مصدر بالوزارة لـ"اليوم السابع"، إن تلك المواعيد تراعى صرف رواتب العاملين بالدولة والإجازات الرسمية للحكومة، حيث يتم صرف رواتب العاملين بالدولة خلال الفترة من 24 إلى 28 من كل شهر مؤكدًا أن 100% من موظفى الدولة، والبالغ عددهم نحو 6 ملايين مواطن يعمل بالجهاز الإدارى والحكومى، يتقاضون رواتبهم عن طريق كروت البنوك والتحويلات المصرفية.
 
وأكد وزير المالية فى تصريحات خاصة سابقة لـ"اليوم السابع"، أن صرف رواتب العاملين بالدولة، يتم فى الفترة من 24 إلى 28 من كل شهر، موضحًا أنه فى حالة أن وافق أحد تلك الأيام إجازة رسمية أو أسبوعية يتم عن طريق التحويل لحسابات الرواتب لموظفى الدولة بعد الساعة 12 مساء يوم العمل السابق.
 
وقررت وزارة المالية، زيادة عدد أيام صرف مرتبات وأجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، لتبدأ من يوم 24 إلى 28 من كل شهر، وذلك للتيسير على العاملين بالدولة وترشيد الإنفاق الحكومى، وذلك أيضًا تيسيرًا من وزارة المالية على الوحدات الحسابية للجهاز الإدارى بالدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وحفاظًا على التدفقات النقدية للدولة فقد تقرر زيادة عدد أيام صرف رواتب العاملين وما فى حكمها وما يتقاضاه العاملين بداية من اليوم الـ24 وحتى الـ28 من كل شهر، على أن يتم صرف متأخرات رواتب العاملين وما فى حكمها وما يتقاضاه العاملين بخلاف الرواتب بداية من الثامن وحتى اليوم العاشر من كل شهر.
 
وأوضحت وزارة المالية، أنه على المسئولين الماليين بالجهاز الإدارى بالدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديرى ووكلاء الحسابات ضرورة الالتزام بكل دقة بما تضمنه الكتاب الدورى الصادر بهذا الشأن.
 
 
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مرتبات العاملين بالدولة

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