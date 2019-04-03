نموذج محاكاة لجامعة الدول العربية ضمن فعاليات أسبوع الشعوب فى أسيوط

أسيوط محمود عجمى

أشاد الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية، بما شهده من تميز وثقافة للطلاب المشاركين فى نموذج محاكاة جامعة الدول العربية، والذى قدم نموذجاً يحاكى الواقع لجلسات مجلس الجامعة على نحو يعكس مهارة الطلاب ووعيهم الثقافى والسياسى .

جاء ذلك فى أعقاب حضور الدكتور طايع عبد اللطيف لنموذج محاكاة جامعة الدول العربية والمنعقد ضمن فعاليات وقائع أسبوع الشعوب تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، والدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، وذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عبد السلام نوير عميد كلية التجارة والمشرف العام على نشاط نماذج المحاكاة، والمقدم وليد حسانين مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وحشد من الطلاب .

وأشار الدكتور شحاتة غريب، إلى أن نموذج المحاكاة شهد مشاركة نحو 22 طالباً وطالبة من الجامعة ومن الطلاب الوافدين والذين مثلوا بلادهم فى الجلسة والتى انعقدت تحت شعار "معاً لتحقيق السلام والحياة الكريمة على الكوكب على نحو مستدام" والذى يأتى متوافقاً مع شعار الملتقى "بالسلام نبنى مستقبل الشعوب"، مشيراً إلى أنه تم خلال الجلسة مناقشة عدد من القضايا الراهنة فى الوطن العربى حيث طرحت الدول الأعضاء ما تواجهه من مشكلات وتحديات اقتصادية وسياسية والأوضاع الساخنة فى بعض الدول مثل سوريا واليمن وفلسطين والعراق، كما استعرضت بعض الدول جهودها الهادفة إلى تحقيق التنمية فى أوطانهم .

وأكدت الدكتورة مها غانم كامل، أهمية نشاط نموذج المحاكاة والذى عرض بكل أمانة المشاكل والأزمات التى تواجهها الدول العربية والتى أكدت جميعها على أهمية التمسك بالسلام ووحدة الصف من أجل تحقيق التنمية المستدامة وخلق غد أفضل للأجيال القادمة .

ومن جانبه أوضح الدكتور عبدالسلام نوير، أن كلية التجارة دأبت على عقد نماذج المحاكاة كنوع من أنواع الأنشطة الطلابية التى تسهم فى تشكيل وعى وتنمية شخصية الطلاب خاصة فى مهارات العمل الجماعى والعرض والمناقشة، لافتاً إلى أن تدريب الطلاب على نموذج محاكاة الدول العربية تم من خلال إشراف الدكتور علاء عبد الحفيظ وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب .