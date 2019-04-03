نجاح جديد لتنمية المشروعات بأسيوط.. هانى حصل على قرض لتطوير ورشة النجارة

أسيوط ـ محمود عجمى

سطر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى محافظة أسيوط، قصة نجاح جديدة فى دعم مشروعات وخلق فرص عمل فى كافة المجالات، لشباب قرروا خوض تجربة الاستثمار والانطلاق فى المشروعات دون انتظار الحصول على وظيفة حكومية.

إنجاز جديد حققه "هانى عادل مقار" بمحافظة أسيوط، بدعم من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بعد الحصول على قرض 250 ألف جنيه، ليكون السند له فى شراء الأخشاب وتطوير ورشة النجارة، وتصنيع الأبواب والشبابيك وبيعها للمحلات".

يقول هانى عادل مقار، أحد المستفيدين من تمويلات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسيوط، لـ"اليوم السابع":" مهنة النجارة ورثتها أبا عن جد، حيث كنت اساعد والدى وأنا عمرى 7 سنوات، وتعلمت حرفة النجارة، وكنت اشتغل 10 ساعات يوميا بجانب الدراسة الجامعية بكلية التجارة، وبعد تخرجى فى جامعة أسيوط، فكرت فى تطوير ورشة النجارة، فتوجهت لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة "الصندوق الاجتماعى سابقا" وقدمت دراسة الجدوى للمشروع.

وأضاف هانى عادل مقار، أنه بعد تقديم دراسة الجدوى الخاص لشراء الماكينات، والمنشار وتجهيز وتطوير ورشته، تم الترحيب بالفكرة من قبل جهاز تنمية المشروعات بأسيوط وبعدها تم الحصول على قرض 250 ألف جنيه، وبدأت شراء كميات كبيرة من الأخشاب، وبعض المعدات اللازمة لتطوير الورشة، وقام بتصنيعها أبواب وشبابيك وبيعها للمحلات بمختلف مراكز محافظة اسيوط.

وأشار مقار، إلى شراء باقى المستلزمات التصنيع من مسامير وغراء وأخشاب، وقام بتصنيع مئات الأبواب والشبابيك بأحجام مختلفة على حسب احتياجات السوق، قائلا:" أنا بحب اطور من نفسى وادخل على الانترنت للإطلاع على كل ما هو جديد لتقديم منتجات بجودة عالية وأسعار تناسب احتياجات المواطن المصرى، مؤكدا أن قرض جهاز تنمية المشروعات، ساهم بشكل كبير فى تطوير ورشة والده لتواكب التطور فى مجال النجارة وشراء الأخشاب اللازمة لورشته".

وأوضح هاني: "أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعد إعطائى القرض الأول للمشروع اقترحوا عليه الاشتراك فى معارض كبرى لعرض منتجاته، وذلك لاكتساب مزيد من الخبرة والتعرف على احتياجات السوق وأيضا تسويقها لأن التسويق عامل أساسى فى نجاح أى مشروع؛ مشيرا إلى أنه يحلم بتصدير المنتج للخارج؛ موجها رسالة للشباب بعدم انتظار الوظيفة وتحقيق أحلامهم من خلال تمويلات جهاز المشروعات وتقديم دراسة الجدوى لمشروعاتهم وطلب قرض والبدء فى المشاريع التى يحلمون بها".

ومن جانبه أكد رميح عبد الحسيب مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأسيوط، لـ"اليوم السابع": أن الجهاز أنجز مشروعات صغيرة ومتوسطة بأسيوط بقيمة 3 مليارات و225 مليونا و500 ألف جنيه خلال 25 سنة؛ كما تم تقديم دعم وتنمية المشروعات الصغير ومتناهية الصغر بأسيوط خلال عام 2018، ساهمت فى توفير 17 ألفا و966 مشروعا للشباب بقيمة تمويل بلغت الـ371 مليونا و600 ألف جنيه، وفرت 24 ألفا و631 فرصة عمل للشباب، كما تم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية للقرى الأكثر احتياجا بقيمة 2 مليون جنيه وفرت 55 ألفا و785 فرصة عمل يومية.

وأضاف مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأسيوط، أنه تم إطلاق مسابقة "مفتاح مشروعك" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك لدعم أفضل الأفكار المقدمة من الشباب وتمويلها بقرض تصل قيمته لـ 100 ألف جنيه.



تنمية المشروعات بأسيوط (8)