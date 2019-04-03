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موجز 6.. الحكومة توافق على قانون زيادة المعاشات والأجور والتطبيق أول يوليو

الأربعاء، 03 أبريل 2019 06:00 م
موجز 6.. الحكومة توافق على قانون زيادة المعاشات والأجور والتطبيق أول يوليو اجتماع الحكومة
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نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، فى مقدمتها موافقة الحكومة على قانون زيادة المعاشات والأجور والتطبيق وبدء أول يوليو القام، إضافة تأكيد الأمين العام للأم المتحد عقب لقائه الرئيس السيسي أن الجولان أرض سورية محتلة، وتوقيع الأهلي عقوبة على حسين الشحات.
 
 
 
استهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس اليوم، بالإشادة بالقرارات التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بزيادة المعاشات والأجور، واصفاً تلك القرارات بالخطوة التاريخية التى تُعلى قيم العدالة الاجتماعية، وتنحاز لأصحاب الدخول المحدودة سواء من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، أوغير المخاطبين، وكذا لأصحاب المعاشات.
 
 
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم مع الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيرش"، 
وقال سامح شكرى وزير الخارجية، إنه تم خلال اللقاء تناول التعاون القائم بين مصر والأمم المتحدة ودورها فى حفظ الأمن والسلام وتحقيق الاستقرار والحفاظ على مبادئ الشرعية الدولية.
 
 
أعلنت وزارة القوى العاملة توفير 12611 فرصة عمل، وفقًا للنشرة القومية للتشغيل حتى نهاية شهر أبريل الجارى.
 
 
أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية فى نهاية شهر مارس الماضى بقيمة 52 مليون دولار مقارنة بشهر فبراير، لتصل إلى 44.112 مليار دولار.
 
 
لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون، بسبب انفجار ماسورة غاز داخل منزل مكون من 5 طوابق بمدينة النور التابعة لمنطقة الزاوية الحمراء، أدت الى حدوث انهيار جزئى للعقار ووجود تصدعات بالعقارات المجاورة، وتم نقل المتوفى والمصابين للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة.
 
 
أعلنت مطرانية نجع حمادى للأقباط الأرثوذكس وتوابعها، عن عزل راهبة كانت ملتحقة بدير مارجرجس بحاجر الدهسة بمركز فرشوط بمحافظة قنا، بأنها تركت الشهيد العظيم برغبتها ودون أذن أو علم من الأباء الكهنة.
 
 
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من كشف غموض مقتل طفلين "توأم" على يد شقيقهما من الأب، والذى خنقهما حقدا على حب والده لهما، فيم تم ضبط المتهم والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، بإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.
 
 
قررت الدائرة 14، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، حجز إعادة محاكة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و10 موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، لجلسة 9 مايو لنطق بالحكم.
 
 
أعلن المجلس الدستورى الجزائرى، خلو منصب الرئاسة عقب استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
 
 
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.
 
 
عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى جلسة خاصة مع حسين الشحات لاعب الفريق، أبلغه خلالها بالغرامة المالية التى تم توقيعها عليه وفقا للائحة نظرا لما بدر منه أثناء استبداله أمس فى مباراة الاتحاد السكندرى.
 
 
 

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