مندوبية التخطيط: تباطؤ نمو اقتصاد المغرب إلى 2.3% فى الربع الأول

وكالات

قالت المندوبية المغربية السامية للتخطيط اليوم الأربعاء إن النمو الاقتصادى فى المغرب تباطأ إلى 2.3 % فى الربع الأول من العام الحالى مقارنة مع 2.9 % فى الربع السابق، معللة ذلك بتراجع فى النشاط الزراعي.

وانكمش الناتج الزراعي، الذى يشكل حوالى 14% من الناتج المحلى الإجمالي، 4.8% بسبب عدم كفاية الأمطار.

ويتوقع المغرب، وهو مستورد رئيسى للقمح، تراجع إنتاج الحبوب إلى ستة ملايين طن فى 2019 من 10.3 مليون طن العام الماضي، وفقا لتقديرات البنك المركزي.

ونما الناتج غير الزراعى 3.3% فى الربع الأول، مدفوعا فى الأساس بالخدمات والتعدين.

وزاد تشكل رأس المال الثابت 3% فى الربع الأول، بينما سجل نمو المعروض النقدى أربعة بالمئة، دون تغير يذكر عن 4.1% فى الفترة السابقة.

ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو 2.4% فى الربع الثانى وأن يستقر الناتج الزراعى دون تغير.