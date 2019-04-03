video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 03 أبريل 2019 02:04 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مندوبية التخطيط: تباطؤ نمو اقتصاد المغرب إلى 2.3% فى الربع الأول

الأربعاء، 03 أبريل 2019 12:19 م
مندوبية التخطيط: تباطؤ نمو اقتصاد المغرب إلى 2.3% فى الربع الأول القمح _ أرشيفية
وكالات
إضافة تعليق

قالت المندوبية المغربية السامية للتخطيط اليوم الأربعاء إن النمو الاقتصادى فى المغرب تباطأ إلى 2.3 % فى الربع الأول من العام الحالى مقارنة مع 2.9 % فى الربع السابق، معللة ذلك بتراجع فى النشاط الزراعي.

وانكمش الناتج الزراعي، الذى يشكل حوالى 14% من الناتج المحلى الإجمالي، 4.8% بسبب عدم كفاية الأمطار.

ويتوقع المغرب، وهو مستورد رئيسى للقمح، تراجع إنتاج الحبوب إلى ستة ملايين طن فى 2019 من 10.3 مليون طن العام الماضي، وفقا لتقديرات البنك المركزي.

ونما الناتج غير الزراعى 3.3% فى الربع الأول، مدفوعا فى الأساس بالخدمات والتعدين.

وزاد تشكل رأس المال الثابت 3% فى الربع الأول، بينما سجل نمو المعروض النقدى أربعة بالمئة، دون تغير يذكر عن 4.1% فى الفترة السابقة.

ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو 2.4% فى الربع الثانى وأن يستقر الناتج الزراعى دون تغير.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مؤسسة الحبوب السعودية مستعدة لشراء القمح المحلي للموسم الحالى

التخطيط

الاقتصاد المغربى

الناتج المحلى

اخبار الاقتصاد

القمح




لا تفوتك
2000 شكوى من المواطنين أمام البرلمان.. والتنسيق مع الحكومة لفحصها

2000 شكوى من المواطنين أمام البرلمان.. والتنسيق مع الحكومة لفحصها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

كاميرا سوبر كورة .. رقصة مهرجانات بين رمضان وسعد بعد الفوز على الاتحاد

كاميرا سوبر كورة .. رقصة مهرجانات بين رمضان وسعد بعد الفوز على الاتحاد

مايا مرسى: 11 مليون سيدة مصرية فوق سن الـ40 نستهدفهم فى مسح سرطان الثدى

مايا مرسى: 11 مليون سيدة مصرية فوق سن الـ40 نستهدفهم فى مسح سرطان الثدى

رئيس هيئة الاستثمار: مصر من أكبر 30 دولة فى معدلات النمو الاقتصادى عالميًا

رئيس هيئة الاستثمار: مصر من أكبر 30 دولة فى معدلات النمو الاقتصادى عالميًا

التضامن:3500 موظف تقدموا للعلاج من المخدرات سرا ولن يقعوا تحت طائلة الفصل

التضامن:3500 موظف تقدموا للعلاج من المخدرات سرا ولن يقعوا تحت طائلة الفصل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة