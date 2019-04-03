مكافحة التهريب الجمركى بالإسكندرية تضبط محاولة تلاعب للتهرب من ضرائب ورسوم

الإسكندرية أسماء على بدر

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهريب الجمركى بالإسكندرية برئاسة محمد كامل مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالإسكندرية من ضبط محاولة تلاعب فى المستندات للتهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية، بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975

فبناءا على معلومات من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشمالية والغربية بمحاولة شركة م . و الإفراج عن مشمول البيان الجمركي رقم 8023 لوجيستى 3 بوليصة شحن رقم 1911550 بعدد 72 طرد بعدد 4048 قطعة مستلزمات طبية واردة من الصين ومخزنة .

وتم تشكيل لجنة لكشف ومعاينة الرسالة من أحمد صدقي مدير التعريفة وسمير أمين رئيس قسم التعريفة بمكافحة التهرب الجمركى و صالح حميدة مفتش مكافحة التهرب الجمركى وجمال مبروك مدير إدارة المكافحة و نبيل علي مدير الحركة بالايداع

حيث تبين ان الوارد عبارة عن 8400 أبرة طبية مجهزة مقاسات مختلفة و 1000 قلم طبي مزود بمسطرة طبية للتحديد يستخدم فى العمليات الجراحية كما تم ضبط الفاتورة الأصلية بالقيم والأعداد الحقيقية من نفس المورد وبنفس رقم وتاريخ الفاتورة المقدمة ،وبلغت التعويضات المستحقة 450 ألف جنيه

وقرر هشام عفارة رئيس الإدارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقة الشمالية والغربية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 24 لسنة 2019 الذى حضر المعاينة بنفسه

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.