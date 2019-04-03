معاينة عقار الزاوية الحمراء: انفجار ماسورة غاز أدى لتحطم شقة وزاوية للصلاة

كتب ــ عبد الرحمن سيد

كشفت معاينة انفجار ماسورة غاز داخل عقار سكنى بمنطقة الزاوية الحمراء، أن الانفجار وقع فى الطابق الأول من العقار رقم 9 بشارع محمد عبد السلام في مدينة النور، وأسفر عن تهشم حوائط مسجد عبارة عن زاوية صلاة أسفل العقار، وانهارت حوائط شقة سكنية وتهشمت سيارة كانت متوقفة أمام العقار، وأن العدد الإجمالي للضحايا هو متوفى يدعى"على عبدالله" 26 سنة، وأصيب 6 أخرون جراء الحادث.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا من الأهالى بتسرب غازى أدى إلى حدوث انهيار جزئى لعقار مكون من 5 طوابق بمنطقة الزاوية، وعلي الفور تم الدفع بسيارات إطفاء وعربات إسعاف لنقل المصابين لمستشفى معهد ناصر، لتلقي العلاج اللازم، وتبين أن العقار المنهار حدث به خلل بسبب انفجار ماسورة غاز، وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.