video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 03 أبريل 2019 12:06 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع طفل سقط من أعلى سطح منزل أسرته بقرية "ميت بشار" بالشرقية

الأربعاء، 03 أبريل 2019 10:53 ص
مصرع طفل سقط من أعلى سطح منزل أسرته بقرية "ميت بشار" بالشرقية جثة - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب
إضافة تعليق

لقي طفل، مصرعه، إثر سقوطه من أعلى سطح منزل أسرته بقرية "ميت بشار" التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، فيما تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار محمد المراكبي، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى "منيا القمح" المركزي، بوصول طفل، عمره 13 سنة، جثةً هامدة.

بالانتقال وسؤال أسرة الطفل أفادوا بسقوطه من أعلى سطح منزل الأسرة بقرية "ميت بشار" التابعة لدائرة مركز منيا القمح، وذلك حال قيامه باللهو بطيارة ورقية، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نيابة بلبيس تصرح بدفن جثتى توأم البلاشون فى الشرقية

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

ميت بشار

مصرع طفل

منيا القمح

سقوط طفل من اعلى سطح منزل

طيارة ورقية




لا تفوتك
2000 شكوى من المواطنين أمام البرلمان.. والتنسيق مع الحكومة لفحصها

2000 شكوى من المواطنين أمام البرلمان.. والتنسيق مع الحكومة لفحصها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

كاميرا سوبر كورة .. رقصة مهرجانات بين رمضان وسعد بعد الفوز على الاتحاد

كاميرا سوبر كورة .. رقصة مهرجانات بين رمضان وسعد بعد الفوز على الاتحاد

مايا مرسى: 11 مليون سيدة مصرية فوق سن الـ40 نستهدفهم فى مسح سرطان الثدى

مايا مرسى: 11 مليون سيدة مصرية فوق سن الـ40 نستهدفهم فى مسح سرطان الثدى

رئيس هيئة الاستثمار: مصر من أكبر 30 دولة فى معدلات النمو الاقتصادى عالميًا

رئيس هيئة الاستثمار: مصر من أكبر 30 دولة فى معدلات النمو الاقتصادى عالميًا

التضامن:3500 موظف تقدموا للعلاج من المخدرات سرا ولن يقعوا تحت طائلة الفصل

التضامن:3500 موظف تقدموا للعلاج من المخدرات سرا ولن يقعوا تحت طائلة الفصل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة