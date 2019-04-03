مصرع طفل سقط من أعلى سطح منزل أسرته بقرية "ميت بشار" بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

لقي طفل، مصرعه، إثر سقوطه من أعلى سطح منزل أسرته بقرية "ميت بشار" التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، فيما تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار محمد المراكبي، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى "منيا القمح" المركزي، بوصول طفل، عمره 13 سنة، جثةً هامدة.

بالانتقال وسؤال أسرة الطفل أفادوا بسقوطه من أعلى سطح منزل الأسرة بقرية "ميت بشار" التابعة لدائرة مركز منيا القمح، وذلك حال قيامه باللهو بطيارة ورقية، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.