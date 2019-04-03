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مصرع شخص وإصابة 6 فى انهيار جزئى لعقار بالزاوية الحمراء

الأربعاء، 03 أبريل 2019 10:46 ص
مصرع شخص وإصابة 6 فى انهيار جزئى لعقار بالزاوية الحمراء انفجار بسبب تسرب الغاز-أرشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد
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لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون، بسبب انفجار ماسورة غاز، مما أدى إلى انهيار جزئى لعقار بمنطقة الزاوية الحمراء، وتم نقل المتوفى والمصابين للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى بتسرب غازى أدى إلى حدوث انهيار جزئى لعقار مكون من 5 طوابق بمنطقة الزاوية، وعلي الفور تم الدفع بسيارات إطفاء وعربات إسعاف لنقل المصابين لمستشفى معهد ناصر، لتلقي العلاج اللازم.
 
وتبين أن العقار المنهار حدث به خلل بسبب انفجار ماسورة غاز، وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.
 
 

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