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مصادر كويتية: إنهاء خدمة 305 وافدين بالتربية والصحة بينهم مصريون

الأربعاء، 03 أبريل 2019 10:34 ص
مصادر كويتية: إنهاء خدمة 305 وافدين بالتربية والصحة بينهم مصريون أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
الكويت(أ ش أ)
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كشفت مصادر كويتية مسئولة النقاب، عن إنهاء خدمات 305 موظفين وافدين يعملون بوزارتى التربية، والصحة، من بينهم مصريون، وفقا لخطة "التكويت"، والتى تقضى بإحلال العمالة الكويتية محل العمالة الوافدة فى الوظائف الحكومية.

وقالت المصادر لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى الكويت اليوم الأربعاء، أن وزارة التربية الكويتية، أنهت خدمات 133 باحثا اجتماعيا وافدا، وذلك اعتبارا من أول يوليو المقبل.

وأضافت أن وزارة الصحة الكويتية، قامت هى الأخرى بإنهاء خدمات 172 ممرضا وممرضة من الوافدين من مختلف الجنسيات.

تجدر الإشارة إلى أن ديوان الخدمة المدنية الكويتى، اعتمد العام الماضى، خطة لإحلال العمالة الوطنية، محل العمالة الوافدة فى القطاع الحكومى الكويتى خلال 5 سنوات، تنتهى فى 2022.

وتختلف نسبة "تكويت" الوظائف فى القطاع الحكومى الكويتي، وفقا للمجموعات الوظيفية التى تم الإعلان عنها من قبل ديوان الخدمة المدنية؛ حيث تصل نسبة التكويت فى بعضها إلى 100% بحلول عام 2022، وهى وظائف نظم وتقنية المعلومات، الوظائف البحرية، وظائف الآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة، وظائف التطوير والمتابعة الإدارية والإحصاء، وظائف الدعم الإداري، بينما تصل نسبة التكويت بوظائف الأدلة الجنائية، والوقاية والإنقاذ إلى 98%، ووظائف الهندسية، والخدمات الاجتماعية والتربوية والرياضية إلى97%.

أما وظائف العلوم والمالية والاقتصادية والتجارية، فمن المقرر أن تصبح النسبة فيها 95%، ومجموعة وظائف القانون، والسياسة، والشئون الإسلامية 88%، ومجموعة وظائف الخدمات 85%، ومجموعة الوظائف الحرفية 80%، ومجموعة وظائف الثروة الحيوانية والزراعية والأحياء المائية، ستكون نسبة التكويت بها 75%، فى حين تصل النسبة بمجموعة وظائف التدريس والتعليم والتدريب إلى 70% .

 


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