مصادر: الراجحى والغرير تتطلعان لشراء مطاحن دقيق من مؤسسة الحبوب السعودية

(رويترز)

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن مجموعة الراجحى القابضة السعودية والغرير فى دبى تحالفتا فى كونسورتيوم لعرض شراء مطاحن دقيق من المؤسسة العامة للحبوب السعودية الحكومية.

وذكرت المصادر التى طلبت عدم نشر أسمائها بسبب الحساسيات التجارية إن الراجحى والغرير، وهما شركتان عائليتان كبيرتان، تبحثان عن مستشار للمساعدة فى الصفقة المحتملة وجمع تمويل لعملية الشراء وقال أحد المصادر إن الشركتين تتطلعان إلى جمع دين، بنسبة تصل إلى 60%، لتمويل الصفقة.

ولم يتسن الحصول على تعليق من المؤسسة العامة للحبوب والراجحى القابضة والغرير حين اتصلت بهم رويترز اليوم الأربعاء وامتنع اتش.اس.بي.سي، المستشار المالى للمؤسسة العامة للحبوب فى عملية البيع، عن التعقيب.