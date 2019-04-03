مستشارة الاتحاد الإفريقى تلتقى وفد صينى لتعزيز التعاون فى مجال الطاقة

هناء أبو العز

التقيت أمس السفيرة نميرة نجم المستشار القانونى للاتحاد الإفريقى، مع رئيس وفد الحكومة الصينية زونجليانج المستشار بسفارة الصين لدى الاتحاد الأوروبى، للتشاور حول مذكرة التفاهم الموقعة بين الاتحاد الإفريقى والصين لتعزير التعاون بين إفريقيا والصين فى مجال الطاقة.

وكان المجلس التنفيذى لوزراء الخارجية الأفارقة فى القمة الإفريقية 32 الأخيرة بأديس أبابا، قد أوصى بضرورة تعامل الاتحاد الإفريقى مع كافة الشراكات الاستراتيجية بطريقة أكثر قوة وموجهة نحو الهدف، ولتحقيق نتائج ترتكز على المصلحة الإفريقية المشتركة.

كما أكد المجلس التنفيذى على الاتفاق مع الصين واليابان حول الآليات من أجل المشاركة الكاملة واستقلالية أكثر للمفوضية الإفريقية فى الإدارة الفعالة لمنتدى التعاون بين إفريقيا والصين ومؤتمر طوكيو الدولى لتنمية إفريقيا التيكاد.

وكانت الصين قد قدمت خطة لتعزيز التعاون فى الطاقة بين الصين وإفريقيا فى منتدى قمة التعاون الصينى الإفريقى فى بكين بسبتمبر الماضى، من خلال تأسيس الاتحاد الإفريقى لتنمية شبكة الطاقة المستدامة، خلال منتدى تنمية شبكة الطاقة الإفريقية باعتبارها فعالية هامة ضمن منتدى التعاون الصينى الإفريقى.

وسيتم تأسيس هذا الاتحاد فى مسعى لتعزيز التعاون بمجال الطاقة بين الصين والدول الإفريقية ومساعدة تحويل استهلاك الطاقة فى إفريقيا والتنمية المستدامة فى الدول الإفريقية.