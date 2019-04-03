video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 03 أبريل 2019 11:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مستشارة الاتحاد الإفريقى تلتقى وفد صينى لتعزيز التعاون فى مجال الطاقة

الأربعاء، 03 أبريل 2019 10:51 ص
مستشارة الاتحاد الإفريقى تلتقى وفد صينى لتعزيز التعاون فى مجال الطاقة السفيرة نميرة نجم المستشار القانونى للاتحاد الإفريقى
هناء أبو العز
إضافة تعليق
التقيت أمس السفيرة نميرة نجم المستشار القانونى للاتحاد الإفريقى، مع رئيس وفد الحكومة الصينية زونجليانج المستشار بسفارة الصين لدى الاتحاد الأوروبى، للتشاور حول مذكرة التفاهم الموقعة بين الاتحاد الإفريقى والصين لتعزير التعاون بين إفريقيا والصين فى مجال الطاقة.
 
وكان المجلس التنفيذى لوزراء الخارجية الأفارقة فى القمة الإفريقية 32 الأخيرة بأديس أبابا، قد أوصى بضرورة تعامل الاتحاد الإفريقى مع كافة الشراكات الاستراتيجية بطريقة أكثر قوة وموجهة نحو الهدف، ولتحقيق نتائج ترتكز على المصلحة الإفريقية المشتركة.
 
كما أكد المجلس التنفيذى على الاتفاق مع الصين واليابان حول الآليات من أجل المشاركة الكاملة واستقلالية أكثر للمفوضية الإفريقية فى الإدارة الفعالة لمنتدى التعاون بين إفريقيا والصين ومؤتمر طوكيو الدولى لتنمية إفريقيا التيكاد.
 
وكانت الصين قد قدمت خطة لتعزيز التعاون فى الطاقة بين الصين وإفريقيا فى منتدى قمة التعاون الصينى الإفريقى فى بكين بسبتمبر الماضى، من خلال تأسيس الاتحاد الإفريقى لتنمية شبكة الطاقة المستدامة، خلال منتدى تنمية شبكة الطاقة الإفريقية باعتبارها فعالية هامة ضمن منتدى التعاون الصينى الإفريقى.
 
وسيتم تأسيس هذا الاتحاد فى مسعى لتعزيز التعاون بمجال الطاقة بين الصين والدول الإفريقية ومساعدة تحويل استهلاك الطاقة فى إفريقيا والتنمية المستدامة فى الدول الإفريقية.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مستشارة الاتحاد الأفريقى تلتقى مستشار الناتو لبحث سبل التعاون بين المنظمتين

نميره نجم

الاتحاد الافريقى

تعاون فى مجال الطاقة

الصين




لا تفوتك
2000 شكوى من المواطنين أمام البرلمان.. والتنسيق مع الحكومة لفحصها

2000 شكوى من المواطنين أمام البرلمان.. والتنسيق مع الحكومة لفحصها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

كاميرا سوبر كورة .. رقصة مهرجانات بين رمضان وسعد بعد الفوز على الاتحاد

كاميرا سوبر كورة .. رقصة مهرجانات بين رمضان وسعد بعد الفوز على الاتحاد

مايا مرسى: 11 مليون سيدة مصرية فوق سن الـ40 نستهدفهم فى مسح سرطان الثدى

مايا مرسى: 11 مليون سيدة مصرية فوق سن الـ40 نستهدفهم فى مسح سرطان الثدى

رئيس هيئة الاستثمار: مصر من أكبر 30 دولة فى معدلات النمو الاقتصادى عالميًا

رئيس هيئة الاستثمار: مصر من أكبر 30 دولة فى معدلات النمو الاقتصادى عالميًا

التضامن:3500 موظف تقدموا للعلاج من المخدرات سرا ولن يقعوا تحت طائلة الفصل

التضامن:3500 موظف تقدموا للعلاج من المخدرات سرا ولن يقعوا تحت طائلة الفصل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة