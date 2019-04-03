مسئول روسى: أكثر من 600 ألف محاولة لاختراق الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات الروسية

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صرح رئيس مركز المعلومات الفيدرالي التابع للجنة الانتخابات المركزية ميخائيل بوبوف أنه تم رصد أكثر من 600 ألف محاولة لاختراق الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية الروسية في عام 2018.

ونقلت وكالة أنباء (انترفاكس) الروسية عن بوبوف قوله - في اجتماع للجنة الانتخابات المركزية اليوم،الأربعاء، "سجل النظام الأمني ​​أكثر من 600 ألف محاولة للتسلل ومحاولات لاستكشاف نقاط الضعف في الموقع العام الماضي".

وأضاف بوبوف: "لقد رصدنا أيضا أكثر من 5000 فيروس في عام 2018. اكتشفنا هذه الفيروسات وهي تقترب من نظامنا، ولكن كل شيء يعمل بشكل جيد".