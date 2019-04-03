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الأربعاء، 03 أبريل 2019 06:01 م
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محافظ قنا يقود حملة لإزالة تعديات الباعة الجائلين بمنطقة مجمع المواقف

الأربعاء، 03 أبريل 2019 06:00 م
محافظ قنا يقود حملة لإزالة تعديات الباعة الجائلين بمنطقة مجمع المواقف حملة لإزالة التعديات
قنا - وائل محمد
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قاد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، حملة لإزالة تعديات وإشغالات الباعة الجائلين للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى بمنطقة مجمع المواقف بمدينة قنا، يرافقه عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وأكد الهجان أن الحملة نفذت 117 إزالة إدارية وضبط 25 مخالفة بائع متجول و69 حالة مضبوطات متنوعة، بالإضافة إلى إزالة عدد 2 كافيتريا مخالفة، أقيمتا بشكل غير قانوني، وشدد على ضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على حرم الطريق والتى تعوق حركة السير، وإلزام جميع المحلات التجارية بعدم التعدى على أرصفة المشاة.
 
ووجه المحافظ بتكثيف الحملات على المناطق التى تم إخلاؤها من الإشغالات لعدم عودة الباعة الجائلين لها مرة أخرى، مؤكدًا على استمرار تلك الحملات لإزالة جميع أنواع الإشغالات والمخالفات الموجودة على مستوى مراكز ومدن المحافظة بصفة مستمرة لتحقيق الانضباط وتطبيق القانون.
 

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