محافظ شمال سيناء يفتتح مسرح مدرسة الشهيد اللواء أحمد عسكر بالعريش

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء مساء اليوم فى بيان لها، أن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، شارك فى احتفال إدارة العريش التعليمية بختام الأنشطة المدرسية ، وإفتتح مسرح مدرسة الشهيد اللواء أحمد عسكر الثانوية بنات بعد عمل الصيانة والتطوير، ورفع كفاءة المبنى لممارسة الأنشطة المدرسية به على أكمل وجه.

وشهد المحافظ عرض فيلم تسجيلي عن أعمال التطوير والإنجازات ،التي تمت بمدرسة الشهيد اللواء أحمد عسكر الثانوية بنات خلال 40 يوما ورافق شوشة خلال الافتتاح المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء ، وقيادات تعليم المحافظة .