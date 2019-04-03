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محافظ بورسعيد يبحث فرص الاستثمار بالمحافظة مع وفد من رجال الأعمال الكوريين

الأربعاء، 03 أبريل 2019 06:12 م
محافظ بورسعيد يبحث فرص الاستثمار بالمحافظة مع وفد من رجال الأعمال الكوريين جانب من اللقاء
بورسعيد - السيد فلاح
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التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مع وفد من المستثمرين ورجال الأعمال من كوريا الجنوبية، يمثل إحدى شركات الاستثمارية الكبرى فى كوريا الجنوبية.

واستعرض محافظ السويس خلال اللقاء، فرص الاستثمار المتاحة داخل بورسعيد، وأكد أن بورسعيد تتميز بموقع استراتيجى على أهم خط ملاحى للتجارة العالمية، كما توفر فرص الاستثمار بالمحافظة مميزات لرؤوس الأموال العالمية من خلال قانون الاستثمار وقانون المنطقة الحرة وقانون الهيئة الاقتصادية المحور قناة السويس وتضم هذه القوانين العديد من التسهيلات والمميزات التى لا تتوافر فى مناطق أخرى.

وقال "الغضبان"، إن بورسعيد على أتم الاستعداد لاستقبال الاستثمارات الكورية الخاصة أو الدخول فى مشروعات مشتركة بين الجانبين، وأعرب عن أمله فى زيادة القوافل السياحية من كوريا إلى مصر والى محافظة بورسعيد.

وأشاد الجانب الكورى بالنهضة التى تشهدها مصر حاليا ومشروعات التنمية والمتوفرة فى بورسعيد وتم الاتفاق على حضور الوفد الكورى ومزيد من رجال الأعمال الكوريين فى زيارة قادمة بعد دراسة فرص الاستثمار المتاحة بالمحافظة.


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