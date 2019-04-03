محافظ بنى سويف: إقامة معرض "أهلا رمضان" لتوفير المستلزمات بأسعار مناسبة

بنى سويف - هانى فتحى

أعلن المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف ، أنه يجرى حاليا الإعداد والتجهيز لإقامة معرض "أهلاً رمضان" بمدينة بني سويف، ضمن خطة استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم، ليتم افتتاح المعرض يوم 28 أبريل الحالي ويستمر حتى 16 مايو 2019، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية والغرفة التجارية، ومديريتي التموين والزراعة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وبعض مصانع والشركات الموجودة بالمناطق الصناعية العاملة في مجال إنتاج المواد والسلع الغذائية.

وصرح المحافظ أن المعرض المزمع اقامته يتضمن كافة السلع الأساسية ومستلزمات الشهر الفضيل من اللحوم والدواجن والسلع الأساسية وياميش رمضان بأسعار مخفضة عن الأسواق، فضلا عن مساعدة شباب المنتجين وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة بالمحافظة في فتح أفاق تسويقية جديدة ، وإتاحة السلع بأسعار مخفضة لجمهور المواطنين ومحدودي الدخل.

كما وجه المحافظ بإقامة معارض مماثلة بمدن الوحدات المحلية الأخرى،وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لطرح السلع الغذائية بأسعار مناسبة تقل عن أسعار السوق،وذلك لتخفيف المعاناة عن المواطنين، مشيرا إلى أن هذه المعارض سوف تتضمن منتجات تصنيع غذائي من إنتاج وحدات مديريات الزراعة والشركة المصرية لتجارة الجملة، ومنتجات المشروعات الممولة من جهاز تنمية المشروعات ومشروع الدواجن بالمحافظة،والمصانع العاملة في مجال إنتاج المواد الغذائية والسلع الاساسية،مضيفا إنه سيتم تخصيص قسم بالمعرض لفرع إحدى الشركات الشهيرة في تصنيع الكعك والبسكويت لعرض منتجاتها في آخر 5 أيام من فترة المعرض لتوفير احتياجات المواطنين في عيد الفطر من الكعك والبسكوت بأسعار مناسبة.

ومن جانبه أوضح السكرتير العام المساعد تامر أبو النجا أنه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ المستشار هاني عبد الجابر،فقد تم عقد اجتماع تنسيقي ضم التموين والزراعة والغرفة التجارية وجهاز تنمية المشروعات والتعاون الدولي بالمحافظة،لبحث الخطوات العملية للتنفيذ،حيث تم الاتفاق على إقامة المعرض خلف الصالون الأخضر بمدينة بني سويف وتجهيزه من حيث الباكيات والفراشة والإنارة وتقسيمه للعارضين،وتوصيل المرافق الأساسية، ومراجعة اشتراطات الامن والسلامة تحت إشراف الحماية المدنية ،على أن يتم البدء في أعمال التجهيز بداية من 22 الشهر الجاري ثم فرش المنتجات يوم 27 قبيل قيام المحافظ بافتتاحه في اليوم التالي الموافق 28 من نفس الشهر لاتاحة الفرصة للمواطنين لشراء احتياجاتهم قبل الشهر الكريم بوقت كاف.