محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع استزراع سمكى بالداخلة

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ترافقة حنان مجدي نائب المحافظ مشروع الاستزراع السمكي بقرية الموشية والمقام بنظام أحواض الفيبر، حيث يشمل 6 أحواض لاستزراع أسماك الجمبرى والبلطي والبورى، بالإضافة إلى أحواض الغسيل والفلترة البيولوجية ، حيث أن الطاقة الانتاجية للمشروع 18ألف سمكة في الدورة الواحدة بواقع 3000 سمكة للحوض الواحد .
ووجة الزملوط بالتوسع في مثل هذة المشروعات التي تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة وتوفيرها بالأسواق بأسعار زهيدة بدلا من جلب الأسماك المجمدة بأسعار مرتفعة من خارج المحافظة، بالإضافة إلى أنها توفر فرص عمل للشباب وتنشط حركة التجارة الداخلية بالمحافظة .
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