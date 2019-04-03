محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع استزراع سمكى بالداخلة

ووجة الزملوط بالتوسع في مثل هذة المشروعات التي تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة وتوفيرها بالأسواق بأسعار زهيدة بدلا من جلب الأسماك المجمدة بأسعار مرتفعة من خارج المحافظة، بالإضافة إلى أنها توفر فرص عمل للشباب وتنشط حركة التجارة الداخلية بالمحافظة .