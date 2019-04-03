محافظ القليوبية يناقش استكمال إنشاء ممشى على النيل بمدينة بنها بحضور جهاز القاهرة الفاطمية

القليوبية إبراهيم سالم

عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، اجتماعا لمناقشة استكمال إنشاء ممشي على النيل بمدينة بنها، وذلك بحضور الدكتور عواد أحمد السكرتير العام، وممثلين عن جهاز القاهرة الفاطمية المسند إلية تنفيذ المشروع.

وطالب المحافظ، خلال الاجتماع سرعة انجاز الأعمال وتكثيف الجهود لتسليم القطاع الأول وافتتاحه، موكدا علي ضرورة التنسيق مع كافة الجهات المختصة وعمل جدول زمني لتسليم المشروع بالكامل.

كما ناقش المحافظ، بعض المشكلات التي تعترض المشروع وتم التنسيق وعمل الاتصالات اللازمة وتم حلها فورا حيث تم تسليم القطاع بالكامل للمقاول المنفذ.

كما وجه المحافظ، بضرورة أن يراعي في تصميمات الممشى الجانب الجمالي واستخدام أنظمة الإنارة والتشجير والرصف الحديثة ليكون متنفسا حضاريا يليق بأبناء المحافظة.

جانب من الاجتماع (1)



جانب من الاجتماع (2)