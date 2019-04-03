video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 03 أبريل 2019 01:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ القليوبية يناقش استكمال إنشاء ممشى على النيل بمدينة بنها بحضور جهاز القاهرة الفاطمية

الأربعاء، 03 أبريل 2019 12:38 م
محافظ القليوبية يناقش استكمال إنشاء ممشى على النيل بمدينة بنها بحضور جهاز القاهرة الفاطمية جانب من الاجتماع
القليوبية إبراهيم سالم
إضافة تعليق
عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، اجتماعا لمناقشة استكمال إنشاء ممشي على النيل بمدينة بنها، وذلك بحضور الدكتور عواد أحمد السكرتير العام، وممثلين عن جهاز القاهرة الفاطمية المسند إلية تنفيذ المشروع.
 
وطالب المحافظ، خلال الاجتماع سرعة انجاز الأعمال وتكثيف الجهود لتسليم القطاع الأول وافتتاحه، موكدا علي ضرورة التنسيق مع كافة الجهات المختصة وعمل جدول زمني لتسليم المشروع بالكامل.
 
كما ناقش المحافظ، بعض المشكلات التي تعترض المشروع وتم التنسيق وعمل الاتصالات اللازمة وتم حلها فورا حيث تم تسليم القطاع بالكامل  للمقاول المنفذ.
 
كما وجه المحافظ، بضرورة أن يراعي في تصميمات الممشى الجانب الجمالي واستخدام أنظمة الإنارة والتشجير والرصف الحديثة ليكون متنفسا حضاريا يليق بأبناء المحافظة.
 
 
 جانب من الاجتماع (1)
جانب من الاجتماع (1)

 

جانب من الاجتماع (2)
جانب من الاجتماع (2)

 

 

جانب من الاجتماع (3)
جانب من الاجتماع (3)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور.. محافظ القليوبية يتفقد مشروعات خدمية فى الخانكة بتكلفة 916 مليون جنيه

صور.. محافظة القليوبية تواجه تبوير 141 ألف متر أراضى زراعية بالخانكة

اخبار القليوبية

محافظة القليوبية

ممشي النيل ببنها

القاهرة الفاطمية

جهاز القاهرة الفاطمية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

بنها




لا تفوتك
2000 شكوى من المواطنين أمام البرلمان.. والتنسيق مع الحكومة لفحصها

2000 شكوى من المواطنين أمام البرلمان.. والتنسيق مع الحكومة لفحصها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

كاميرا سوبر كورة .. رقصة مهرجانات بين رمضان وسعد بعد الفوز على الاتحاد

كاميرا سوبر كورة .. رقصة مهرجانات بين رمضان وسعد بعد الفوز على الاتحاد

مايا مرسى: 11 مليون سيدة مصرية فوق سن الـ40 نستهدفهم فى مسح سرطان الثدى

مايا مرسى: 11 مليون سيدة مصرية فوق سن الـ40 نستهدفهم فى مسح سرطان الثدى

رئيس هيئة الاستثمار: مصر من أكبر 30 دولة فى معدلات النمو الاقتصادى عالميًا

رئيس هيئة الاستثمار: مصر من أكبر 30 دولة فى معدلات النمو الاقتصادى عالميًا

التضامن:3500 موظف تقدموا للعلاج من المخدرات سرا ولن يقعوا تحت طائلة الفصل

التضامن:3500 موظف تقدموا للعلاج من المخدرات سرا ولن يقعوا تحت طائلة الفصل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة