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محافظ القاهرة يوزع 35 دراجة بخارية على متحدى الإعاقة

الأربعاء، 03 أبريل 2019 11:29 ص
محافظ القاهرة يوزع 35 دراجة بخارية على متحدى الإعاقة اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة
كتب ـ سيد الخلفاوى
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وزع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، منذ قليل، 35 دراجة بخارية مجهزة لمتحدى الإعاقة وذلك خلال الحفل الذى نظمته مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، بحديقة الأزهر. 

وأكد عبد العال حرص المحافظة على مساعدة المواطنين من ذوى الإعاقة للانتقال إلى مقر عملهم، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أن هذه هى الدفعة الثانية خلال العام.


وأكد عبد العال أن ذلك يأتى ضمن تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا.


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