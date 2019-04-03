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محافظ القاهرة يوزع أجهزة للعرائس غير القادرات ضمن مبادرة "حياه كريمة"

الأربعاء، 03 أبريل 2019 01:07 م
محافظ القاهرة يوزع أجهزة للعرائس غير القادرات ضمن مبادرة "حياه كريمة" اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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وزع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أجهزة كهربائية على العرائس غير القادرات، خلال حفل توزيع دراجات بخارية لمتحدى الإعاقة بحديقة الأزهر. 
 
وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهره، أن الحفل يأتى فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمساعدة المحتاجين وتوفير حياة كريمة لهم.
 
وتابع عبد العال خلال الحفل الذى نظمته مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة لتوزيع دراجات بخارية على متحدى الإعاقة بحديقة الأزهر، الحفل جاء بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى، وتضمن الحفل توزيع 35 دراجة بخارية بالإضافة إلى تجهيز 29 عروسة بواقع ثلاث أجهزة لكل منهم تحتوى على غسالة وبوتاجاز وثلاجة.
 
 
وأوضح محافظ القاهرة، أن مثل هذه المبادرات تظهر الترابط والتراحم وعظمة الشعب المصرى المعروف عنه دائما بالعطاء.
 
وحرص على تقديم الشكر للجمعيات الأهلية لدعمها كافة الأنشطة الإنسانية، كما حرص على تقديم التهنئة للشعب المصرى لاقتراب ذكرى عيد تحرير سيناء.
 

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